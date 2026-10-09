Temblor en Panamá: Al menos 188 centros educativos reportan diversos daños

Desprendimientos de techos, rajaduras estructurales y colapso de aulas figuran entre los daños más severos, mientras el país registra más de 100 réplicas del sismo.

Ciudad de Panamá/Un fuerte terremoto de 7.5 grados registrado este viernes 9 de octubre en Panamá dejó al menos 188 centros educativos con algún grado de afectación, según el reporte preliminar del Ministerio de Educación (Meduca).

El movimiento telúrico, que se sintió con mayor intensidad en las provincias centrales del país, ha generado más de 100 réplicas que mantienen en alerta a las autoridades y a la población.

El informe de Meduca detalla daños que van desde rajaduras menores en paredes hasta el colapso parcial de estructuras, desprendimientos de techos y cielos rasos, y fracturas en tuberías sanitarias.

Veraguas: 35 escuelas afectadas

Veraguas encabeza la lista con 35 centros educativos que presentan daños. Entre los casos más críticos se encuentran:

Tebario : derrumbe de paredes, caída del tanque de agua y del cielo raso.

: derrumbe de paredes, caída del tanque de agua y del cielo raso. IPT César Clavel : afectaciones en el techo.

: afectaciones en el techo. Agustín Pérez Colmenares y Carmen Cielo Herrera : daños estructurales reportados.

y : daños estructurales reportados. Piedra Amarilla : rajaduras, grietas en paredes y daños en paneles solares.

: rajaduras, grietas en paredes y daños en paneles solares. Alto de los Ruices : caída del cielo raso.

: caída del cielo raso. Calovebora : Afectaciones en la infraestructura.

: Afectaciones en la infraestructura. San Antonio, Pino del Cobre, IPHOT y La Primavera: rajaduras de diversa consideración.

Otros centros con reportes incluyen la Escuela Normal, Anexa El Canadá, Belisario Villar, La Secundaria de La Mesa, Ricardo Martinelli, Los Algarrobos, La Soledad de Santiago, Guabal, José Muñoz, Escuela La Playa, Quebrada Grande, Manuel H. de Pérez, José Santos Pugas, Primer Ciclo de Boró, Escuela Peña Blanca, Los Castillos, El Bolívar, Adolfo Herrera, Llano Grande Arriba, Zona 25, Bonifacio Alvarado, Miguel Alba, J. J. Vallarillo y la Dirección Regional de Educación de Veraguas.

Herrera: 48 centros educativos con daños

La provincia de Herrera registra la cifra más alta de centros afectados con 48 escuelas, aunque Meduca aún no ha detallado la naturaleza específica de los daños en cada una. Se espera un informe ampliado en las próximas horas.

Ngäbe Buglé

En la comarca Ngäbe Buglé, 21 centros educativos resultaron afectados, varios de ellos con daños graves en su infraestructura. La situación más preocupante se concentra en:

Llano Ñopo : 16 estudiantes hospitalizados y fuertes afectaciones estructurales.

: 16 estudiantes hospitalizados y fuertes afectaciones estructurales. Boca de Balsa , Cerro Algodón , Escuela Chichica e IPTA Chichica : fuertes afectaciones en la infraestructura; las autoridades solicitan inspección urgente. En IPTA Chichica se reportó además desprendimiento del cielo raso.

, , e : fuertes afectaciones en la infraestructura; las autoridades solicitan inspección urgente. En IPTA Chichica se reportó además desprendimiento del cielo raso. Cerro Puerco : desprendimiento de techo.

: desprendimiento de techo. Quebrada Cayuco : se solicita inspección en salones tipo rancho.

: se solicita inspección en salones tipo rancho. Quebrada Carrizo, Cerro Caña y Llano Macano: rajaduras severas en paredes. En Llano Macano, un tanque de agua está a punto de desprenderse.

Las autoridades reportaron que muchos niños resultaron conmocionados y fueron atendidos en hospitales, aunque no se registran lesiones de gravedad entre los estudiantes de la comarca. Otros centros afectados incluyen Hato Juli, Llano Majagua, Cerro Papayo, Bajo Palma, Caño Sucio, Las Trancas, Cerro Patena, Peña Prieta, Cascabel, Santiago Marcucci y Cerro Otoe.

Chiriquí: 19 centros educativos

En Chiriquí, 19 escuelas presentan algún nivel de afectación. Entre los reportes destacan:

El Guabina : colapso de un salón de clases.

: colapso de un salón de clases. Bilingüe Doleguita y PC Victoriano Lorenzo: rajaduras.

Los demás centros afectados son El María, IPT Chiriquí Oriente, Curvito, Félix Lara, San Vicente de Bugaba, Los Planes de Gualaca, La Básica de Paso Canoa Internacional, Antonio Anguizola, La Guinea, Doleguita, Primaria de Las Lajas, Elisa Chiari, Santo Domingo de Bugaba, Aserrío, Rincón Largo y Félix Olivares Contreras.

Coclé: 12 escuelas

La provincia de Coclé reporta 12 centros educativos con daños, entre los que sobresale el caso del Alejandro Tapia, cuya rajadura fue calificada como "muy grave" por las autoridades. Otros daños significativos incluyen:

Federico Zuñiga : rajaduras y desprendimiento de pared que afectó a 11 estudiantes, quienes fueron atendidos en el hospital por crisis nerviosas.

: rajaduras y desprendimiento de pared que afectó a 11 estudiantes, quienes fueron atendidos en el hospital por crisis nerviosas. Simeón Conté : vidrios reventados.

: vidrios reventados. Simeón Valderrama , Avelardo Herrera , IPTIA y Carmen Conte Lombardo : desprendimientos de cielo raso y rajaduras.

, , y : desprendimientos de cielo raso y rajaduras. San Isidro : Desprendimiento de techo y rajaduras en una escuela que actualmente tiene un proyecto de construcción en curso.

: Desprendimiento de techo y rajaduras en una escuela que actualmente tiene un proyecto de construcción en curso. Llano Marín : fracturas de paredes divisorias.

: fracturas de paredes divisorias. El Espavé : rajaduras en paredes del comedor.

: rajaduras en paredes del comedor. Pocrí: Desprendimiento del cielo raso.

La Dirección Regional de Coclé, ubicada en un edificio alquilado, también resultó muy afectada. El ministro de Educación tiene previsto visitar los centros Alejandro Tapia, Pocrí, Avelardo Herrera y Federico Zuñiga.

Panamá Oeste: 10 centros educativos

En Panamá Oeste se reportaron 10 escuelas con rajaduras menores y caídas de cielo raso: Lluvia de Bendiciones, Colegio de San Carlos, CADU, Zaida Zela Núñez, Monte Oscuro, IPTC, IPTCH, Endara Galimany, Centro de Educación de Formación Integral de Nuevo Emperador y La Negrita.

Bocas del Toro: 10 centros educativos

La provincia de Bocas del Toro reporta 10 centros con afectaciones: Dioniso G. de Ayarza, Barriada Guaimí, Quebrada Canela, Las Palmitas, Finca 32 (ambos centros), Dos Caños Abajo, Dos Caños, CEBG Nievecita, 4 de Abril y Básica de Guabito.

Guna Yala: 9 centros educativos

En la comarca Guna Yala, 9 escuelas figuran en el listado de Meduca: Olonibiguiña, Naranjo Grande, Corbiski, Soledad Miria, Saila Iguadinguipe, Playón Chico, Tikantiki, Ogobsucun y Simral Colman.

Panamá Centro: 9 centros educativos

En la capital, 9 centros presentan daños, entre ellos:

Presidente Valdez : Desprendimiento de hierro en el gimnasio.

: Desprendimiento de hierro en el gimnasio. Ernesto T. Lefevre : Afectaciones en techo y rajaduras.

: Afectaciones en techo y rajaduras. IPT Don Bosco : rajaduras en laboratorios.

: rajaduras en laboratorios. Homero Ayala : rajaduras en salón de profesores e informática.

: rajaduras en salón de profesores e informática. José Dolores Moscote : El Cuerpo de Bomberos acudió al plantel.

: El Cuerpo de Bomberos acudió al plantel. China: daños en baños y viga del pasillo de primaria.

También resultaron afectados Federico Escobar, Honduras y Gran Bretaña (Crystal Plaza).

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