Temblor en Panamá: El Metro mantiene suspendidas las líneas 1 y 2; siguen realizando evaluaciones

El servicio del Metro en la capital y San Miguelito se detuvo como medida preventiva luego del terremoto del viernes 9 de octubre, mientras personal técnico evalúa el sistema ante las constantes réplicas.

Ciudad de Panamá/El Metro de Panamá informó que el servicio comercial en las Líneas 1 y 2, que prestan servicio a la capital y a San Miguelito, se mantiene suspendido este sábado 10 de octubre.

La interrupción se extiende como medida preventiva tras el potente terremoto de 7.5 grados registrado el viernes 9 de octubre en horas del mediodía y la posterior actividad sísmica en el país.

Inmediatamente después del temblor, el Metro de Panamá activó sus protocolos de emergencia y detuvo la operación comercial. Durante la noche del viernes y la mañana de este sábado, las labores de inspección continuaron con la participación de personal técnico de la institución y empresas contratistas.

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El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó que, posterior al potente temblor, se han dado más de 100 réplicas. Ante el registro de estas nuevas réplicas, el Metro de Panamá determinó mantener el servicio suspendido mientras se desarrollan las evaluaciones correspondientes en el sistema.

Metro de Panamá exhortó a los usuarios a mantenerse atentos a los canales oficiales, a través de los cuales se brindarán actualizaciones oportunas sobre el estado del servicio y cualquier decisión relacionada con su reanudación.