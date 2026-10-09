Temblor en Panamá: CAF dona $250 mil y ofrece $50 millones para atender la emergencia

La donación está destinada a cubrir necesidades humanitarias inmediatas, mientras que los fondos disponibles permitirán financiar la respuesta y la recuperación de las zonas afectadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció una donación de $250,000 a Panamá para contribuir a la atención de las necesidades humanitarias tras el terremoto registrado este viernes 9 de octubre.

Además, el organismo puso a disposición del Gobierno panameño $50 millones mediante su línea de financiamiento para desastres naturales, con el objetivo de apoyar las acciones de respuesta y la recuperación de las zonas afectadas por el movimiento telúrico.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados Guida, manifestó que la entidad respaldará al país tanto en la atención de las necesidades más urgentes como en las posteriores labores de recuperación y reconstrucción.

“Hoy acompañamos al pueblo de Panamá que ha sido afectado por el terremoto. Desde CAF ponemos a disposición del Gobierno nuestros recursos y capacidades, primero para atender las necesidades más urgentes y luego para acompañar la recuperación y la reconstrucción”, expresó.

Puedes leer: Fuerte temblor sacude a Panamá, la magnitud fue de 7.5, se reportan decenas de réplicas

De acuerdo con el organismo, el apoyo se coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

La asistencia anunciada busca contribuir a la atención de la emergencia y facilitar recursos para las acciones que requieran las autoridades panameñas frente a los daños ocasionados por el terremoto.

Te puede interesar: Temblor en Panamá: Se reportan más de 100 réplicas tras terremoto de 7.5