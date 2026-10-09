Fuerte temblor sacude a Panamá, la magnitud fue de 7.2, se reportan más de 10 réplicas

Un fuerte temblor con magnitud de 7.2 grados sacudió a Panamá en horas del mediodía de este 9 de octubre. El movimiento telúrico que se percibió por varios segundos se sintió en diferentes provincias y tuvo epicentro al oeste de Tonosí.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó el evento telúrico a las 12:56 p.m., con una profundidad de 10 kilómetros.

Hasta el momento, la información proporcionada corresponde al registro sísmico inicial. Se recomienda mantenerse atento a los comunicados oficiales de las autoridades para conocer posibles actualizaciones sobre el evento.

Se ha reportado la caída de las comunicaciones en diferentes puntos del país, se recomendó usar el Whatsapp para las comunicaciones y así liberar las líneas para temas de emergencia.

El director del Sinaproc, Omar Smith, dijo que preliminarmente se registraron daños en el sector de Venao, Chitré y otros lugares que están por confirmar.

Debido al movimiento las persnas en casas, edificios, instituciones, empresas y escuelas fueron evacuadas por medidas de seguridad, las personas contaron la situación de angustia que vivieron en esos momentos.

Néstor Luque del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, confirmó que se han registrado 13 réplicas, la primera de ellas con una magnitud de 5.

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