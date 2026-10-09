Temblor de 7.2 en Panamá: Edificios de hotel, iglesia y la Gobernación colapsan en Penonomé

El colapso de una estructura de un hotel en Penonomé, provincia de Coclé, se reportó tras el fuerte sismo de magnitud 7.2 registrado este viernes 9 de octubre en Panamá.

De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:56 p.m., hora local, y tuvo una profundidad de 4 kilómetros. El epicentro fue localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en territorio panameño.

Tras el sismo, en diversos puntos del país se activaron los sistemas de evacuación y se reportaron afectaciones en distintas estructuras.

Entre los sitios afectados se encuentran una iglesia y el edificio de la Gobernación en Penonomé, provincia de Coclé, además de la estructura del hotel cuyo colapso fue reportado tras el movimiento telúrico.

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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se mantiene realizando monitoreos para evaluar las posibles afectaciones y dar seguimiento a los reportes que se reciben desde diferentes sectores del país.

Hasta el momento, está pendiente ampliar la información sobre el alcance de los daños en las estructuras afectadas, así como confirmar si hay personas heridas o atrapadas.

De momento no se ha confirmado si hubo fallecidos.

Margarita Ducreut, comandante en jefe de Coclé, manifestó que, además del hotel y la iglesia de Penonomé, también se registraron afectaciones en la policlínica, la iglesia de Aguadulce, y se evacuó los hospitales Aquilino Tejeira y Rafael Stévez.