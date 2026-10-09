Temblor en Panamá: Universidades suspenden clases y labores administrativas tras sismo

Ambas instituciones anunciaron la medida preventiva para este viernes 9 de octubre, tras los movimientos sísmicos registrados en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad de Panamá (UP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) suspendieron las clases y las actividades administrativas este viernes 9 de octubre, como medida preventiva ante los eventos sísmicos registrados en el país.

La Universidad de Panamá informó a su comunidad universitaria que la suspensión de las actividades académicas y administrativas se mantendría durante el día de hoy.

Por su parte, la UTP comunicó que tomó la misma decisión para salvaguardar la seguridad y la integridad de estudiantes, docentes y colaboradores.

La institución exhortó a la comunidad universitaria a mantenerse atenta a sus canales oficiales de comunicación, a través de los cuales se informará oportunamente sobre la reanudación de las actividades académicas y administrativas.

Las suspensiones se producen luego del fuerte sismo registrado al mediodía de este viernes, que fue percibido en diferentes provincias del país.

Las autoridades universitarias no detallaron en los comunicados compartidos cuándo se retomarán las actividades, por lo que se recomienda consultar las cuentas oficiales de ambas instituciones para conocer futuras actualizaciones.