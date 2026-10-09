EN VIVO | Temblor en Panamá: Reportan múltiples afectaciones a nivel nacional

El primer movimiento de 7.2 se reportó a las 12:56 p.m. con epicentro en Tonosí. Posteriormente, se han registrado múltiples afectaciones.

Ciudad de Panamá/El sismo de magnitud 7.2 registrado este viernes 9 de octubre en Panamá ha generado reportes de afectaciones en distintos puntos del país. Entre los daños reportados figuran el colapso de una estructura de un hotel en Penonomé, así como afectaciones en una iglesia y en el edificio de la Gobernación de esta provincia. Además, en diversos sectores se activaron los sistemas de evacuación como medida preventiva tras el movimiento telúrico.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se mantiene realizando monitoreos a nivel nacional para evaluar las afectaciones y dar seguimiento a los reportes de daños en distintas estructuras. Las autoridades continúan con las labores de verificación para determinar el alcance de los incidentes registrados y establecer si hay personas afectadas.