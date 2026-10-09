Temblor en Panamá: Se reportan más de 100 réplicas tras terremoto de 7.5

El sismo que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre fue reevaluado y actualizado a una magnitud de 7.5, mientras que el número de réplicas aumentó a 107, según informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

De acuerdo con la entidad, el registro de nuevas ondas sísmicas permitió actualizar la magnitud del evento principal, mientras continúan las réplicas.

“Se actualiza el dato que nosotros habíamos indicado de la onda sísmica, porque inicialmente se trabaja con la forma que tenemos, se agregaron unas formas de ondas sísmicas y ahora el evento lo tenemos actualizado con una magnitud de 7.5”, explicó Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias.

El especialista indicó que, hasta el momento de la actualización, se habían contabilizado 105 eventos sísmicos, cifra que aumentó a 107 tras registrarse dos réplicas adicionales.

Según las evaluaciones, estos movimientos están relacionados con la liberación súbita de energía en una falla activa del sistema de fallas Azuero-Soná, donde se localiza el evento principal.

El Instituto de Geociencias detalló que las réplicas registradas hasta ahora tienen magnitudes inferiores a la del sismo principal, con valores que oscilan entre 4.0 y 5.5.

Asimismo, advirtió que estos movimientos pueden continuar mientras la corteza terrestre se reajusta tras la liberación de energía. Este proceso natural puede prolongarse hasta que las condiciones de la falla vuelvan a estabilizarse.

Las autoridades mantienen el llamado a la población a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil y mantenerse informada mediante fuentes oficiales ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos.

Con información de Yenny Caballero