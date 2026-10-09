Temblor en Panamá: Sin víctimas y con personas lesionadas, las réplicas se mantendrán en las próximas horas

Las provincias de Coclé, Veraguas y Los Santos figuran entre las zonas más afectadas por el fuerte sismo de magnitud 7, registrado la tarde de este viernes 9 de octubre, con epicentro en el área de Tonosí, provincia de Los Santos, sin que se registren víctimas, aunque sí varios lesionados.

Así lo informó la subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Malitzie Rivera, quien pidió a la población mantener la calma ante las réplicas que continúan registrándose. Según indicó, se han reportado más de 30 movimientos posteriores al sismo, algunos de ellos todavía de fuerte intensidad.

En cuanto a la posibilidad de un tsunami, Rivera señaló que se mantienen reportes sobre un retroceso del mar de varios metros en sectores de Chiriquí y Veraguas, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo constante de las condiciones costeras.

Ante esta situación, recomendó a las personas que se encuentran en zonas costeras mantenerse atentas al comportamiento del mar y trasladarse a lugares altos como medida preventiva. Sin embargo, se estima que el incremento de olas podría llegar a 1 y 3 metros de altura, lo que significa un tsunami local.

Entre las áreas bajo seguimiento mencionó las islas de Tocué e Isla Caña, donde se reportaron situaciones que requieren evaluación, incluidos posibles daños en residencias y cambios en el nivel del mar.

Contó que en algunos puntos de provincias centrales el suministro de energía eléctrica se suspendió por cerca de 30 minutos, por lo que las comunicaciones han sido complicadas.

Uno de los puntos de mayor preocupación es el sistema de agua potable. De acuerdo con Rivera, varias plantas potabilizadoras presentan afectaciones en su infraestructura, mientras que la planta potabilizadora de Chilibre opera al 20% de su capacidad, situación que podría generar dificultades en el suministro mientras avanzan las evaluaciones y se restablecen los servicios.

También se reportaron daños en instalaciones del Cuerpo de Bomberos en la provincia de Los Santos. Las autoridades indicaron que equipos de bomberos, la Cruz Roja y otros estamentos de seguridad fueron desplegados para inspeccionar las estructuras y determinar el alcance de los daños.

En cuanto a las personas afectadas, Rivera señaló que, hasta el momento de su reporte, no se habían confirmado víctimas mortales, aunque sí personas lesionadas que fueron trasladadas a centros de salud y hospitales. Las autoridades mantienen el monitoreo de los casos.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, describió el escenario como una situación compleja, mientras los organismos de emergencia continúan vigilando las áreas afectadas y evaluando los posibles riesgos para la población.

Recomendó a las personas mantenerse fuera de las estructuras, lejos de ríos y playas, pero sobre todo a mantener la calma.

Informó que se realizaban inspecciones en el puente Centenario para verificar sus condiciones de seguridad. Durante la evaluación se registró congestión vehicular en el área, aunque al momento de las declaraciones el puente permanecía abierto.

La ministra señaló que las autoridades no quieren poner en riesgo la vida de los usuarios y que las decisiones sobre posibles restricciones dependerán de los resultados de las inspecciones.

Hasta el momento se han registrado más de 80 réplicas, la última con una magnitud de 7.