Temblor en Panamá: 'La casa se vino abajo', el drama de las familias que quedaron a la intemperie en Macaracas

Varias viviendas sufrieron daños severos en Chupaito de Macaracas, provincia de Los Santos. Residentes pasaron la noche en patios, plazas y vehículos, mientras las réplicas mantenían la preocupación entre las familias que ahora enfrentan la pérdida de sus hogares.

Macaracas, Los Santos/Varias viviendas quedaron severamente dañadas y algunas colapsaron casi por completo en la comunidad de Chupaito, en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, donde residentes pasaron la noche fuera de sus hogares por temor a nuevos movimientos sísmicos.

Durante un recorrido por el sector, se observaron estructuras derrumbadas y familias que improvisaron espacios para descansar en patios, plazas y vehículos. La preocupación se mantenía durante la mañana, mientras los habitantes seguían sintiendo movimientos y trataban de dimensionar los daños.

Uno de los residentes relató que se encontraba fuera de su casa porque había salido a una cita médica. Durante el trayecto, un hombre que estaba en un potrero les hizo señas para avisarles que un fuerte temblor había derribado su vivienda.

“Me acaba de tumbar la casa un temblor de tierra muy grande”, recordó que les dijeron. El hombre explicó que su esposa se había quedado en la residencia y que, al momento del colapso, estaba lavando una camisa de él. Según relató, parte de la estructura cayó sobre el área donde se encontraba la lavadora. Afortunadamente, ninguno de los dos resultó herido.

“Ella se vino a lavar la camisa mía y la tumbó con todo y lavadora allá atrás. Y no le pasa nada a ella, mire, y a mí tampoco porque yo no estaba ahí”, contó.Otros residentes también describieron una noche de temor e incertidumbre. Una mujer contó que durmieron en la plaza porque no podían permanecer con tranquilidad dentro de sus viviendas.

La mujer explicó que se encontraba en el lugar acompañando a su hermana, luego de la muerte de otra familiar. Durante la noche, escuchó ruidos y sintió cómo la cama se movía, mientras continuaban los temblores. Los movimientos sísmicos mantuvieron a los habitantes en alerta durante la madrugada. Algunos optaron por quedarse en los vehículos o buscar espacios abiertos, ante el temor de que las estructuras sufrieran nuevos daños.

En otra vivienda, una pareja observó cómo su casa quedó prácticamente destruida. Ambos agradecieron no encontrarse dentro cuando ocurrió el derrumbe y confirmaron que no hubo personas heridas. Aunque reconocieron que las pérdidas materiales son considerables, señalaron que todavía se encontraban nerviosos por lo ocurrido y por la posibilidad de nuevos movimientos.

“Uno todavía anda como asustado, uno anda como acelerado”, expresó uno de los residentes. En Chupaito, los residentes también recibieron la visita de familiares que llegaron desde otras partes para acompañarlos y conocer su situación tras el sismo. Mientras continuaba el recorrido por la región de Azuero, se observaban viviendas con daños severos y personas que permanecían fuera de sus hogares, a la espera de que disminuyeran los movimientos y pudieran evaluar qué hacer.

Para algunas familias, la preocupación inmediata es encontrar un lugar seguro donde pasar los próximos días. Otras deberán determinar cómo recuperar sus viviendas y afrontar las pérdidas materiales. La situación dejó a los habitantes de Chupaito ante la incertidumbre de reconstruir no solo sus casas, sino también su vida cotidiana, después de una noche marcada por el temor a nuevas réplicas.

Con información de Meredith Serracín