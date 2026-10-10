Temblor en Panamá: Organismos internacionales y EE.UU. ofrecen ayuda, ministro Chapman asegura que el país 'cuenta con los recursos'

El ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman, aseguró que los recursos que sean destinados por el Gobierno de Panamá para asistencia en la recuperación luego del terremoto, serán informados al país con transparencia.

Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que varios organismos financieros internacionales, el Gobierno de Estados Unidos y representantes de países de América Latina han contactado a Panamá para ofrecer ayuda, luego de los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos ayer viernes.

Chapman mencionó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) entre las entidades que han manifestado su disposición de apoyar al país.

El ministro también agradeció al Gobierno estadounidense y a sus homólogos de Economía y Finanzas de América Latina que se han comunicado con él para expresar su solidaridad y ofrecer ayuda.

Sin embargo, Chapman aseguró que Panamá cuenta con los recursos necesarios para atender tanto los daños ocasionados por el sismo como las necesidades más apremiantes del país.

“Para tranquilidad de los panameños, la República de Panamá cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente, no solamente a los daños, sino a las necesidades más apremiantes que tiene el país”, manifestó.

El titular del MEF también envió un mensaje a las familias afectadas y aseguró que recibirán respaldo por parte del Gobierno.

“Los hogares panameños afectados no están solos. El presidente de la República y su equipo están aquí para servir, ayudarles y apoyarles”, expresó.

Dijo además que los recursos que sean entregados y utilizados por el Gobierno de Panamá para asistencia en la recuperación luego del terremoto, serán informados con transparencia.

El ministro igualmente dijo que se han dispuesto para recibir donaciones provenientes del exterior del país por parte de las personas que voluntariamente lo dispongan. El equipo del MEF se encuentra igualmente evaluando las decisiones a tomar y oportunamente se estarán ofreciendo más detalles.

El terremoto de magnitud 7.5 se registró a las 12:56 p.m. del viernes 9 de octubre, con epicentro al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos.