Fallece niña de 8 años por meningitis bacteriana en San Miguelito
La menor falleció por meningitis bacteriana y las autoridades sanitarias aún estudian qué tipo de infección presentó. Las personas que convivían con ella recibieron vacunación y profilaxis. En paralelo, San Miguelito registra más de mil casos de dengue hasta la semana epidemiológica 42.
Ciudad de Panamá, Panamá/Una niña de 8 años falleció a causa de meningitis bacteriana en el distrito de San Miguelito. Las autoridades de salud mantienen estudios para determinar qué tipo de meningitis presentó la menor, mientras que las personas que convivían con ella ya recibieron vacunación y profilaxis.