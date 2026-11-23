Ciudad de Panamá/La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó que ya se encuentra disponible en su portal oficial la actualización del Registro Único de Víctimas Mortales de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá.

A noviembre de 2026, el listado de la comisión contabiliza 239 víctimas confirmadas, entre fallecidos y desaparecidos, mientras que otros 205 expedientes permanecen bajo investigación, según el documento de trabajo actualizado a este mes.

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 señaló que este listado permanece abierto, puede ser modificado y se encuentra pendiente de revisión final. En la medida en que se validan con el Tribunal Electoral los datos de la persona afectada y las circunstancias de cada hecho, los casos pasan de la fase de investigación a la confirmación o exclusión.

En su comunicado de la Comisión 20 de Diciembre de 1989, la entidad destacó que esta actualización representa un avance en el compromiso con la memoria histórica, el reconocimiento de los afectados y el derecho de la sociedad panameña a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos aquel día.

"Cada nombre representa una vida, una familia y una historia que merece ser recordada con dignidad y respeto", subrayó la comisión.

La institución extendió un llamado a familiares de las víctimas, académicos, investigadores, medios de comunicación y a la ciudadanía en general para que consulten y compartan el Registro de Víctimas actualizado a noviembre de 2026 (PDF), elaborado a partir de datos aportados por familiares, organizaciones de derechos humanos y fuentes documentales y bibliográficas.

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 es una entidad creada en Panamá mediante el Decreto Ejecutivo 121 del 19 de julio de 2016 para investigar los hechos, identificar a las víctimas y esclarecer la verdad sobre la invasión militar de Estados Unidos a Panamá ocurrida el 20 de diciembre de 1989.