Temblor en Panamá: Mides inspecciona albergues en Veraguas y Coclé

Actualmente, el Hogar de Soná alberga a 20 niñas, niños y adolescentes, mientras que el Hogar María Auxiliadora acoge a seis adolescentes y el Hogar Beatriz Jaén de Arosemena atiende a 13 menores de edad.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) detectó afectaciones en dos albergues que administra en las provincias de Veraguas y Coclé, durante las inspecciones realizadas tras el sismo registrado el viernes 9 de octubre, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones y proteger a sus residentes.

De acuerdo con el informe preliminar de la entidad, el Hogar de Niñas de Soná, en Veraguas, presenta daños que requieren una inspección técnica más detallada para determinar las medidas de intervención necesarias. En tanto, el Hogar de Niñas de Penonomé, en Coclé, reporta afectaciones leves en el cielo raso y el revestimiento de áreas específicas, por lo que también será evaluado para establecer las acciones correctivas.

Las inspecciones estuvieron a cargo de la viceministra encargada del MIDES, Andrea Vega, junto al jefe de Arquitectura y Mantenimiento, César César, quienes recorrieron las instalaciones de ambos centros, así como el Hogar Beatriz Jaén de Arosemena, en Coclé, y el Hogar María Auxiliadora, en Herrera.

🔗Puedes leer: Temblor en Panamá: Mides confirma revisión de albergues y centros infantiles

El informe preliminar también establece que los hogares San Vicente de Paúl, en Bocas del Toro; María Auxiliadora, en Herrera; y Beatriz Jaén de Arosemena, en Coclé, no presentan daños en sus infraestructuras. Sin embargo, se mantendrá un seguimiento preventivo ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Actualmente, el Hogar de Soná alberga a 20 niñas, niños y adolescentes, mientras que el Hogar María Auxiliadora acoge a seis adolescentes y el Hogar Beatriz Jaén de Arosemena atiende a 13 menores de edad.

Además de las evaluaciones estructurales, el Mides habilitó la cocina del Hogar Beatriz Jaén de Arosemena para apoyar al Ministerio de Salud en la preparación de alimentos destinados a los pacientes del Hospital Aquilino Tejeira. Por su parte, el Hogar María Auxiliadora colabora con el alojamiento de niños de Nutre Hogar, cuyas instalaciones resultaron afectadas por el movimiento sísmico.

La institución indicó que continuará con las evaluaciones y el seguimiento de los albergues para garantizar la seguridad de las personas bajo su protección, mientras las autoridades mantienen las recomendaciones de prevención en las zonas impactadas por el sismo.