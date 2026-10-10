Temblor en Panamá: Mides confirma revisión de albergues y centros infantiles

Respecto a comunidades críticas como Tonosí , en la provincia de Los Santos, Carles explicó que, a medida que se abren los accesos viales, el personal de primera línea ingresa para evaluar los daños.

Ciudad de Panamá/Este viernes 9 de octubre, un temblor de 7.5 sacudió a Panamá, dejando reporte de daños materiales en diversas provincias y más de 170 réplicas en las 24 horas posteriores.

Ante la contingencia, la titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, detalló desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) las acciones de evaluación y habilitación de albergues temporales para resguardar a las familias afectadas.

La ministra informó que el equipo del Mides realiza la revisión técnica de las estructuras de los albergues habilitados, con el propósito de resolver cualquier eventualidad en las próximas horas.

Asimismo, Carles indicó que se supervisan las condiciones de los hogares de adultos mayores, verificando que cuenten con la infraestructura adecuada, mobiliario y alimentos para mantener su rutina de forma segura. En esa misma línea, anunció que se acondicionan los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) para su apertura este lunes.

Soporte emocional y distribución de ayuda humanitaria en albergues

Además del resguardo físico, Beatriz Carles destacó que la institución brinda asistencia psicológica y apoyo en lengua de señas dentro de los albergues y puntos de atención. Para ello, personal especializado trabaja en conjunto con el SINAPROC en las zonas impactadas, reforzado con la disponibilidad de la línea de ayuda 147 para atención emocional a la población.

Respecto a comunidades críticas como Tonosí, en la provincia de Los Santos, Carles explicó que, a medida que se abren los accesos viales, el personal de primera línea ingresa para evaluar los daños.

La ministra Carles enfatizó que la prioridad inicial es garantizar el resguardo de las personas en los albergues, para posteriormente entregar kits de aseo, agua embotellada, alimentos y colchonetas.