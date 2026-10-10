Temblor en Panamá: Mulino llega a Los Santos y evalúa las zonas afectadas

El mandatario afirmó que la ayuda llegará a los damnificados y confirmó que el Canal de Panamá y los servicios clave operan con normalidad tras el sismo de magnitud 7.5.

Los Santos, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, recorrió este sábado la provincia de Los Santos, una de las zonas con mayores estragos tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado viernes 9 de octubre con epicentro cerca de Tonosí.

Durante su inspección en Las Tablas, el mandatario evaluó de primera mano las afectaciones y envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: "El país no se va a parar... Yo nada más quiero dejarlo muy claro, no vamos a parar el país", enfatizó.

A pesar de que el sismo ha dejado más de 20 lesionados y superado las 400 viviendas afectadas, hasta el momento no se reportan víctimas mortales. Mulino calificó la situación como "todo un milagro", destacando el comportamiento cívico y la resistencia de las grandes estructuras e infraestructuras de la capital frente a los embates.

Atención médica ordenada y recursos para caminos y puentes

Al visitar los centros de salud locales, Mulino corroboró que la afluencia de pacientes ha disminuido de manera considerable. Explicó que la desocupación temporal de hospitales y clínicas públicas y privadas respondió a un protocolo de "seguridad máxima" para salvaguardar la vida de los enfermos.

En cuanto a la respuesta gubernamental, el mandatario indicó que el Consejo de Gabinete aprobó partidas extraordinarias para atender la emergencia: "Vamos a empezar a canalizar esos recursos rápidamente", afirmó, detallando que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Secretaría de Metas ya trabajan en la rehabilitación de las vías y puentes dañados.

Apoyo internacional y continuidad en el Canal de Panamá

El presidente agradeció la solidaridad de la comunidad internacional, destacando los ofrecimientos de cooperación técnica y financiera de mandatarios de la región, Estados Unidos, la Unión Europea y organismos financieros multilaterales.

Sobre la actividad comercial estratégica, Mulino confirmó que la vía interoceánica opera sin contratiempos: "Cero problemas con el canal. Las medidas de seguridad, pues, que hay que tomar, pero el canal no ha paralizado su actividad", aseguró. Tras concluir su visita en Las Tablas, el gobernante adelantó que continuará su recorrido hacia Tonosí para supervisar de cerca las labores de asistencia a los damnificados.