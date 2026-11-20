Ministerio de Cultura abre preinscripciones para cursos de verano 2027
El proceso de preinscripción estará habilitado del 16 al 24 de noviembre y contempla cursos en seis áreas.
Ciudad de Panamá/El Ministerio de Cultura anunció la apertura de las preinscripciones para los cursos de verano 2027, una oferta formativa que contempla distintas disciplinas artísticas dirigidas a niños, jóvenes y adultos.
El proceso de preinscripción estará habilitado del 16 al 24 de noviembre y contempla cursos en seis áreas: artes plásticas, música, danza, teatro, diseño y folklore.
Entre las opciones disponibles se encuentran:
Artes plásticas:
- Dibujo
- Pastel tiza
- Óleo
- Acrílico
- Acuarela
- Retrato contemporáneo
- Impresión en linograbado
- Escultura figurativa
- Modelado en barro
- Repujado en metal
- Arte contemporáneo para curiosos
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Música:
- Violín, violonchelo y contrabajo
- Bajo eléctrico
- Trompeta y corno francés
- Trombón, eufonio y tuba
- Saxofón y clarinete
- Canto
- Apreciación de la música para niños de 7 a 10 años
- Guitarra
- Percusión
Danza:
- Jazz infantil y juvenil
- Ballet en niveles básico, intermedio y avanzado
- Ballet infantil
- Ballet para adultos
- Danza moderna
- Danza contemporánea infantil, juvenil y para adultos
- Danza urbana infantil y juvenil
- Belly dance
- Ballet pas de deux
- Conciencia corporal
Teatro:
- Actuación para niños, jóvenes, adultos y tercera edad
- Dirección teatral para adultos
- Canto para teatro infantil, juvenil y adultos
- Maquillaje básico y caracterización
- Costura básica para vestuario teatral
- Confección de bolsos y cojines
- Teatro de títeres para niños, jóvenes y adultos
- Cuenta cuentos para niños, jóvenes y adultos
- Cosplayer básico
- Creación y rutina de personaje de payaso para niños, jóvenes y adultos
Diseño:
- Arte digital: técnicas básicas
- Retrato digital
- Ilustración digital y creación de personajes
- Anime y manga para niños de 7 a 12 años
- Introducción a Adobe Illustrator
- Canva para emprendedores
- Fotografía básica
- Ilustración de moda, confección y patronaje
- Ilustración convencional
- Marketing digital
- Adobe Photoshop
Folklore:
- Guitarra y violín
- Percusión y tambor
- Acordeón
- Canto de cumbia y tambor
- Bailes de cumbias y tambores
- Danzas de diablicos sucios y de espejo
El Ministerio de Cultura informó que los interesados podrán completar su preinscripción mediante el enlace habilitado para este proceso, dentro del periodo establecido.