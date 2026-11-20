El proceso de preinscripción estará habilitado del 16 al 24 de noviembre y contempla cursos en seis áreas.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Cultura anunció la apertura de las preinscripciones para los cursos de verano 2027, una oferta formativa que contempla distintas disciplinas artísticas dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

El proceso de preinscripción estará habilitado del 16 al 24 de noviembre y contempla cursos en seis áreas: artes plásticas, música, danza, teatro, diseño y folklore.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Artes plásticas:

Dibujo

Pastel tiza

Óleo

Acrílico

Acuarela

Retrato contemporáneo

Impresión en linograbado

Escultura figurativa

Modelado en barro

Repujado en metal

Arte contemporáneo para curiosos

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Música:

Violín, violonchelo y contrabajo

Bajo eléctrico

Trompeta y corno francés

Trombón, eufonio y tuba

Saxofón y clarinete

Canto

Apreciación de la música para niños de 7 a 10 años

Guitarra

Percusión

Danza:

Jazz infantil y juvenil

Ballet en niveles básico, intermedio y avanzado

Ballet infantil

Ballet para adultos

Danza moderna

Danza contemporánea infantil, juvenil y para adultos

Danza urbana infantil y juvenil

Belly dance

Ballet pas de deux

Conciencia corporal

Teatro:

Actuación para niños, jóvenes, adultos y tercera edad

Dirección teatral para adultos

Canto para teatro infantil, juvenil y adultos

Maquillaje básico y caracterización

Costura básica para vestuario teatral

Confección de bolsos y cojines

Teatro de títeres para niños, jóvenes y adultos

Cuenta cuentos para niños, jóvenes y adultos

Cosplayer básico

Creación y rutina de personaje de payaso para niños, jóvenes y adultos

Diseño:

Arte digital: técnicas básicas

Retrato digital

Ilustración digital y creación de personajes

Anime y manga para niños de 7 a 12 años

Introducción a Adobe Illustrator

Canva para emprendedores

Fotografía básica

Ilustración de moda, confección y patronaje

Ilustración convencional

Marketing digital

Adobe Photoshop

Folklore:

Guitarra y violín

Percusión y tambor

Acordeón

Canto de cumbia y tambor

Bailes de cumbias y tambores

Danzas de diablicos sucios y de espejo

El Ministerio de Cultura informó que los interesados podrán completar su preinscripción mediante el enlace habilitado para este proceso, dentro del periodo establecido.