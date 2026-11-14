SUCCUS llegará al Teatro Balboa con tres funciones gratuitas de danza contemporánea

La propuesta también contempla espacios de conversación después de las funciones, para que los asistentes conozcan el proceso creativo detrás del montaje, desde el trabajo de los bailarines y la composición musical hasta el vestuario, la escenografía y la iluminación.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Compañía Wa·táa presentará los días 25 y 26 de noviembre la obra panameña SUCCUS, una propuesta de danza contemporánea que combina música original y pintura para explorar la relación entre las personas y la naturaleza. La entrada será libre, con registro previo.

El montaje tendrá tres funciones en el Teatro Balboa: el miércoles 25 de noviembre, a las 10:30 a.m. y 7:00 p.m., y el jueves 26, a las 10:30 a.m. La obra está dirigida a público a partir de los siete años y tiene una duración de 45 minutos.

SUCCUS toma su nombre de una palabra latina que significa savia, la sustancia que circula por los árboles. A partir de este concepto, la obra desarrolla una propuesta escénica sobre la cooperación, la adaptación y la convivencia, inspirada en la manera en que las raíces, el tronco, las ramas y las hojas cumplen funciones distintas, pero dependen unas de otras.

En escena, cinco intérpretes utilizan movimientos inspirados en esos elementos naturales, sin representarlos literalmente. La coreografía se complementa con paisajes en transformación a través de la pintura y una composición musical original que acompaña los cambios de movimiento.

El elenco está integrado por Keyla Concepción, Edwin Bultron, Omaris Mariñas, Sara Martínez y Marilin Rodríguez. La coreografía está a cargo de Mariñas, quien comparte la dirección artística con Frédéric Filiatre, compositor de la música original y responsable de la puesta en escena.

La propuesta también contempla espacios de conversación después de las funciones, para que los asistentes conozcan el proceso creativo detrás del montaje, desde el trabajo de los bailarines y la composición musical hasta el vestuario, la escenografía y la iluminación.

Las funciones matutinas están pensadas especialmente para grupos escolares, equipos deportivos y adultos mayores, mientras que la presentación de las 7:00 p.m. busca facilitar la asistencia de familias y personas que no pueden acudir durante la jornada escolar.

La obra fue creada antes del sismo ocurrido en octubre, pero su reflexión sobre la cooperación, el acompañamiento y el cuidado mutuo adquiere una resonancia particular en el contexto que atraviesan muchas familias panameñas.

La presentación está a cargo de la Compañía Wa·táa, programa principal de Red de Arte Libre, con el apoyo del Ministerio de Cultura.

¿Cómo asistir a SUCCUS?

Las tres funciones serán de entrada libre, pero requieren registro previo. Los interesados pueden inscribirse a través de Eventbrite, escribir al correo wataaescenica@gmail.com o contactar a la compañía mediante Instagram, en la cuenta @cie.wataa.