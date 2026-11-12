Bella Hadid muestra su nueva relación con Nathan Lacy tras meses de rumores sobre su vida sentimental

Bella Hadid decidió compartir públicamente imágenes junto a Nathan Lacy, el empresario estadounidense con quien había sido relacionada desde comienzos de 2026. La modelo, de 30 años, publicó fotografías de una salida a un partido de hockey en Denver, donde ambos aparecen abrazados y sonrientes, poniendo su vida sentimental en el centro de la conversación.

Las imágenes corresponden al sábado 7 de noviembre, cuando la pareja asistió con amigos al encuentro entre Colorado Avalanche y Detroit Red Wings en el Ball Arena. La publicación muestra momentos de cercanía entre Hadid y Lacy, después de varios meses en los que sus apariciones conjuntas habían provocado especulaciones sobre un posible romance.

La cita deportiva tenía además una finalidad solidaria. El partido formó parte de Hockey Fights Cancer, una iniciativa de la liga norteamericana de hockey que busca apoyar la investigación sobre el cáncer y reconocer a las personas y familias afectadas por la enfermedad. Hadid dedicó parte de su mensaje a destacar ese propósito.

“Hockey lucha contra el cáncer es un bonito recordatorio de lo que una comunidad puede hacer cuando se une”, escribió la modelo al compartir las fotografías. Su publicación combinó así el reconocimiento a la actividad benéfica con las primeras imágenes que ella misma difundió junto al empresario en una actitud afectuosa.

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Nathan Lacy, de 38 años, es originario de Crested Butte, Colorado, una localidad de montaña estadounidense. Trabaja en el negocio de construcción de su familia, donde participa en la gestión de proyectos. Aunque no pertenece al mundo del espectáculo, comparte con Hadid intereses relacionados con los caballos y la vida en el oeste del país.

Según la información difundida sobre la pareja, ambos podrían haberse conocido por medio de Rachael Lacy, hermana de Nathan y amiga cercana de la modelo. Ese posible vínculo inicial no ha sido confirmado directamente por los protagonistas, pero aparece entre las explicaciones sobre cómo comenzaron a frecuentarse.

Los primeros rumores surgieron en febrero de 2026, cuando fueron vistos durante la Semana de la Moda de Milán. Más adelante, también coincidieron en Colorado, estado de residencia de Lacy. Hasta la publicación de las fotografías del partido, ninguno había presentado abiertamente su vínculo sentimental mediante imágenes semejantes.

Esta nueva etapa llega después de la ruptura de Hadid con el jinete Adan Bañuelos, con quien mantuvo una relación de aproximadamente dos años. Se conocieron en octubre de 2023 durante una competición ecuestre en Texas y desarrollaron una relación marcada por su afición compartida a los caballos.

La modelo incluso se trasladó a Texas para estar cerca de Bañuelos y profundizó su participación en actividades ecuestres. Entre ellas estuvo el cutting, disciplina en la que un jinete debe separar una res del rebaño y evitar que regrese al grupo. Ambos también aparecieron en la serie Yellowstone en diciembre de 2024.

La separación se hizo pública en enero de 2026. Un mes después comenzaron las apariciones de Hadid junto a Lacy, aunque durante un tiempo no existió confirmación pública de una relación.

La publicación no estuvo acompañada de un anuncio formal sobre planes futuros, compromisos o detalles privados del noviazgo. Lo que sí mostró fue a la modelo disfrutando de una jornada deportiva y solidaria junto a Nathan y sus amistades.

Con esta aparición en Denver, Bella Hadid y Nathan Lacy dejaron atrás meses de especulaciones mediante imágenes compartidas por la modelo, mientras su mensaje también dio visibilidad a la iniciativa contra el cáncer desarrollada durante el partido.