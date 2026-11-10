Maluma sorprende con concierto en aeropuerto de Miami y anuncia gira mundial

Los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Miami se encontraron con un espectáculo inesperado cuando Maluma convirtió una terminal aérea en escenario para anunciar su próxima gira internacional. El cantante colombiano apareció acompañado por sus músicos, interpretó varios de sus éxitos y confirmó que regresará a los escenarios con Loco X Volver World Tour 2027, un recorrido previsto por más de 60 ciudades de cuatro continentes.

La presentación sorpresa ocurrió el 6 de noviembre, en una terminal de American Airlines, ante viajeros que esperaban abordar vuelos hacia Colombia. Lejos de un escenario convencional, el artista aprovechó el movimiento del aeropuerto para compartir la noticia y ofrecer una actuación en vivo que también sirvió como lanzamiento de su nueva etapa musical.

Durante el encuentro interpretó “Según quién”, “Felices los 4”, “Hawái” y “Loco x volver”. La selección combinó canciones conocidas de su trayectoria con el tema que da nombre al proyecto, presentado como una invitación a reconectar con sus orígenes y con el público que lo ha acompañado internacionalmente.

El recorrido comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, con un concierto anunciado en El Corazón de Bogotá Arena. Posteriormente llegará a Buenos Aires, donde tiene previstas dos presentaciones consecutivas, el 19 y 20 de febrero, en el Movistar Arena. Las primeras fechas sitúan a Colombia y Argentina como puntos de partida de la nueva gira.

El itinerario contempla otras ciudades latinoamericanas, entre ellas Santiago, Lima, Ciudad de México, Córdoba, Santa Cruz, Asunción, San José, Managua, San Salvador y Ciudad de Guatemala. También se anunciaron paradas en distintas localidades mexicanas, aunque todavía no se han publicado todos los detalles correspondientes a cada presentación.

En Estados Unidos y Canadá, el plan incluye ciudades como Los Ángeles, Miami, Chicago, Orlando, Toronto y Montreal. La ruta europea incorpora Madrid, Barcelona, París, Berlín, Lisboa y Milán, mientras que Rabat, Marruecos, figura entre los destinos africanos. La programación completa, con fechas y recintos de todas las escalas, aún está pendiente de confirmación.

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La gira toma su nombre de Loco X Volver, el séptimo álbum de estudio de Maluma, publicado en mayo de 2026. Sus 14 canciones mezclan sonidos urbanos con influencias de géneros tradicionales colombianos, incluidos el vallenato, la salsa y el merengue. Esa conexión musical con sus raíces también inspira el concepto visual del espectáculo.

Como parte del anuncio, el intérprete difundió un video familiar en el que aparecen su madre, su pareja, su hija Paris y su abuelo. La conversación con este último gira alrededor de la importancia de viajar sin abandonar las costumbres propias. En una de las escenas, Maluma afirma: “Uno no se lleva cosas, se lleva lo que es. Yo estaba loco por volver a mi casa, a mi esencia, a mis raíces”.

El artista también explicó el significado personal de la gira: “Esta gira es mi manera de agradecerles y recordarles que, sin importar qué tan lejos lleguemos, donde esté mi gente, siempre estaré en casa”.

La producción estará a cargo de Fenix Entertainment y Cárdenas Marketing Network (CMN), con Visa como patrocinador principal y socio oficial de pagos para América Latina. El espectáculo contará con una propuesta escénica diseñada para esta serie de conciertos.

Antes del anuncio, una campaña de expectativa recorrió Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Nueva York y Ciudad de México durante dos semanas. Aunque el calendario inicial ya identifica numerosos destinos, los interesados deberán consultar las actualizaciones oficiales para conocer la disponibilidad de entradas y los detalles definitivos de cada concierto.