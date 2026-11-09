Sech sorprende en Cartagena e invita a El Tachi a cantar Sentimientos de papel

Con El Gozón de Wakanda 2026 , Sech sumó una actuación en Colombia a su recorrido artístico.

El cantante panameño Sech protagonizó uno de los momentos musicales de El Gozón de Wakanda 2026, celebrado en Cartagena, Colombia, al presentarse ante el público con un sombrero vueltiao, una prenda tradicional vinculada con la identidad cultural colombiana. Su aparición formó parte de las Fiestas de Independencia de Cartagena, que reunieron a diferentes exponentes de la música en la Plaza de Toros de la ciudad.

El artista llevó al escenario una selección de canciones de su repertorio urbano y convirtió su presentación en un encuentro con los asistentes. Además del gesto de lucir el sombrero característico de Colombia, reservó una sorpresa para quienes seguían el espectáculo: la llegada de su compatriota El Tachi, con quien interpretó una canción que ambos habían grabado años atrás.

La colaboración ocurrió cuando Sech invitó al cantante panameño a acompañarlo para interpretar Sentimientos de papel, tema realizado junto a El Blopa hace más de una década. La aparición conjunta despertó una respuesta del público cartagenero, que cantó la canción durante la presentación de ambos artistas. El público respondió coreando cada estrofa, según la crónica del evento, mientras los artistas compartían una colaboración conocida por sus seguidores.

El momento reunió sobre el mismo escenario a dos voces de la música urbana panameña y recuperó una colaboración anterior a la consolidación internacional de Sech. Para quienes conocen aquella grabación, la interpretación representó la oportunidad de escuchar nuevamente el tema con sus protagonistas frente a una audiencia colombiana.

La actuación se desarrolló en la emblemática Plaza de Toros de Cartagena, también denominada Plaza de Todos, escenario de la programación de El Gozón de Wakanda. El evento formó parte de las actividades de celebración de la independencia de la ciudad, una fecha que combina expresiones culturales, encuentros ciudadanos y presentaciones musicales.

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Durante su participación, Sech también interpretó éxitos asociados con su trayectoria, entre ellos Otro Trago, Relación y 911. Estas canciones integraron el recorrido musical con el que el intérprete se reencontró con sus seguidores en Colombia, país donde su música ha formado parte de la programación del género urbano.

El sombrero vueltiao que eligió para subir al escenario fue otro de los elementos visibles de la presentación. La prenda, reconocida como símbolo de la tradición artesanal colombiana, acompañó al cantante mientras participaba en una fiesta local. Su elección conectó visualmente la actuación del panameño con el entorno cultural de Cartagena.

La jornada no estuvo dedicada exclusivamente a Sech. En el cartel participaron también el cantante jamaiquino Gyptian y artistas como Kevin Flórez, Rayo y Toby, DJ Dever y Lil Silvio, quienes formaron parte de la oferta musical preparada para los asistentes.

Sin embargo, la reunión con El Tachi concentró especial atención por el regreso de Sentimientos de papel a un escenario compartido. La interpretación permitió recuperar una canción vinculada con una etapa anterior de ambos intérpretes y mostrarla ante un público que acompañó el tema de principio a fin.

La presentación también dejó una imagen particular: un artista de Panamá cantando en una de las principales celebraciones de Cartagena, vestido con un elemento tradicional colombiano y acompañado por otro músico de su país. La combinación de repertorio urbano, referencias culturales y colaboración musical marcó su participación en el festival.

La invitación a El Tachi y la interpretación de Sentimientos de papel fueron los momentos centrales de una noche en la que la música panameña ocupó un espacio dentro de las Fiestas de Independencia de Cartagena.