Viral: invitación en internet convirtió la boda de un joven en celebración multitudinaria

La boda de Chenghong y Luo Chui se convirtió así en un acontecimiento que trascendió a sus familiares y amigos.

Lo que Xu Chenghong imaginaba como una boda con pocos asistentes terminó reuniendo a más de 10.000 personas en una localidad rural de China. El joven, de 24 años, había recurrido a las redes sociales para invitar a desconocidos a acompañarlo en su matrimonio con Luo Chui, sin anticipar la respuesta que recibiría.

El 25 de octubre publicó un video en Douyin, plataforma china similar a TikTok, para explicar por qué necesitaba invitados. Su preocupación no estaba relacionada con la organización de una gran fiesta, sino con la posibilidad de que casi nadie acudiera a compartir su boda.

La historia familiar de Chenghong explicaba aquella inquietud. Perdió a su padre cuando tenía tres años y su madre volvió a casarse. Su abuela se encargó de criarlo junto a su hermano mayor, pero también falleció cuando ambos eran jóvenes. Desde entonces, los hermanos han contado principalmente con el apoyo mutuo.

En su mensaje, el futuro esposo explicó: “Además de mi hermano mayor, no hay nadie más. Solo estoy yo, que he ahorrado 167.500 yuanes para la boda”. La confesión comenzó a circular en internet y motivó a personas que no conocían a la pareja a organizar viajes para asistir a la ceremonia.

El matrimonio se celebró el 31 de octubre y, según reportes recogidos por distintos medios, congregó a más de 10.000 invitados. Algunos llegaron desde Hong Kong, Sichuan y Chongqing, utilizando automóviles, trenes y aviones. La convocatoria superó las expectativas iniciales y modificó la dinámica habitual de la localidad.

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Chenghong había pedido que los asistentes no llevaran los tradicionales sobres rojos con dinero, un obsequio frecuente en las bodas chinas. Sin embargo, numerosos visitantes quisieron contribuir de otras maneras. Entre los regalos mencionados figuraron congeladores, calefactores eléctricos, alimentos, manzanas, animales, electrodomésticos y hasta un automóvil usado.

La ayuda también se manifestó en la preparación del festejo. Más de 40 cocineros viajaron para colaborar con el banquete, mientras la novia recibió un servicio de maquillaje gratuito. Un creador de contenido aportó 9.999 rosas, otro detalle de una celebración que pasó de la incertidumbre a miles de invitados.

El movimiento de visitantes tuvo repercusiones en los negocios locales. Los hoteles se quedaron sin habitaciones disponibles y los restaurantes recibieron más clientes. Debido a la cantidad de personas que acudieron, la celebración tuvo que trasladarse a la plaza del pueblo, donde había mayor espacio para recibirlas.

La historia provocó mensajes de solidaridad en redes sociales. Uno de los usuarios expresó: “Podemos ser desconocidos, pero estamos dispuestos a apoyarnos mutuamente; podemos no compartir lazos de sangre y, aun así, convertirnos en familia”. La frase reflejó la interpretación de quienes vieron en la convocatoria una muestra de acompañamiento colectivo.

No todas las reacciones fueron favorables. Algunas personas cuestionaron si la invitación podía formar parte de una estrategia publicitaria, por la magnitud del evento y algunas transmisiones en directo. Esas sospechas circularon como opiniones de usuarios, sin que se presentaran pruebas concluyentes sobre una organización promocional.

También aparecieron cuentas que utilizaban el nombre Xiao Xiao Xu, alias digital del novio, aparentemente para aprovechar la atención obtenida por su historia. Pese a las dudas expresadas en internet, los reportes describieron una ceremonia que reunió a miles de personas movilizadas después de conocer su invitación.

Una publicación destinada a evitar mesas vacías terminó llevando viajeros, regalos y colaboradores a una pequeña localidad china durante una jornada que atrajo atención internacional.