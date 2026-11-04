Naruto tendrá película de acción real: el director de Spider-Man liderará la adaptación del famoso anime

La película de Naruto en acción real avanza hacia su producción con un acuerdo entre Lionsgate y Sony Pictures que establece cómo llegará a los cines. El proyecto contará con Destin Daniel Cretton, director de Spider-Man: Brand New Day, al frente de la dirección, el guion y la producción, mientras continúa la búsqueda del intérprete que dará vida al protagonista.

El convenio contempla que Sony participe en la financiación y asuma la distribución fuera de Estados Unidos. Lionsgate conservará la responsabilidad del desarrollo, la producción y el estreno en el mercado estadounidense. La alianza llegó después de una competencia entre estudios interesados en incorporarse a la adaptación del manga japonés.

La filmación está prevista para la primavera de 2027, aunque todavía no se ha anunciado una fecha de estreno. Por ahora, el único actor confirmado es Charles Melton, elegido para interpretar a Kakashi Hatake, el ninja que se convierte en mentor de Naruto Uzumaki y de sus compañeros.

La elección del protagonista continúa abierta, uno de los aspectos pendientes de una producción que trasladará a actores reales una historia conocida por millones de seguidores. Naruto sigue las aventuras de un joven ninja que sueña con convertirse en líder de su aldea mientras lleva en su interior el espíritu de un demonio de nueve colas.

El manga original fue creado por Masashi Kishimoto y publicado en la revista Weekly Shonen Jump entre 1999 y 2014. La historia dio origen a distintas series de animación difundidas internacionalmente, incluidas emisiones por Cartoon Network y Disney XD. Según los datos difundidos sobre la franquicia, sus libros superan los 250 millones de ejemplares vendidos en más de 60 países y territorios.

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La versión animada, por su parte, alcanzó audiencias en más de 145 países. Esa presencia internacional es uno de los elementos que explican el interés de los estudios por convertir la adaptación en una producción de alcance mundial.

La participación de Sony también está vinculada con su experiencia en el sector del anime. La compañía es propietaria de Crunchyroll, plataforma especializada en animación japonesa, una relación que influyó en la elección del socio para la distribución internacional.

Adam Fogelson, presidente del grupo cinematográfico de Lionsgate, describió a Sony como “un socio perfecto” y destacó la ambición compartida por ambos estudios. “Compartimos una enorme ambición por Naruto y un compromiso de hacer de esto un verdadero evento cinematográfico global que se mantenga fiel a lo que millones de seguidores ya aman”, señaló.

Desde Sony, Tom Rothman, presidente ejecutivo de su división cinematográfica, elogió el trabajo de Lionsgate en la preparación de la película y manifestó satisfacción por colaborar nuevamente con Cretton. El realizador había firmado en septiembre un acuerdo de tres años con Sony, después de su trabajo en Spider-Man: Brand New Day.

Kishimoto participa activamente en el desarrollo de la adaptación. La producción reúne a Avi Arad, Ari Arad y Emmy Yu, de Arad Productions, y a Cretton y Jeyun Munford, de Hisako. Dentro de Lionsgate, Erin Westerman y James Myers supervisan el proyecto.

Cretton, quien se declara seguidor del manga desde hace años, explicó que detrás de las escenas de acción encuentra “una historia llena de corazón, humor y humanidad”. Su intención es “capturar todo lo que los fanáticos aman de Naruto e introducirlo a una nueva generación”.

Con el director, el acuerdo de distribución y el primer integrante del reparto confirmados, la película se aproxima a la etapa de rodaje.