Vivienne Jolie cambia oficialmente su nombre y deja atrás el apellido de Brad Pitt

La joven de 18 años pasará a llamarse legalmente Vivienne Marcheline Jolie , después de que un tribunal de Los Ángeles aprobara su solicitud, presentada pocos días después de alcanzar la mayoría de edad.

Vivienne Jolie, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, obtuvo autorización judicial para retirar el apellido paterno de sus documentos.

La resolución se conoció el lunes 2 de noviembre en el Tribunal Superior de Los Ángeles. La jueza Virginia Keeny presidió la audiencia en el edificio Stanley Mosk Courthouse, mientras que Peter Kenneth Levine, abogado de Vivienne, participó de manera telemática. El trámite formalizó una decisión que la joven ya reflejaba en algunas de sus actividades públicas.

Durante la sesión, la magistrada explicó el procedimiento para quienes recibieron una resolución favorable: “Estos son expedientes de cambio de nombre que van a ser concedidos”. A continuación, precisó: “Eso significa que puedo leer la información proporcionada y firmar un decreto, y podrán obtener una copia del decreto en aproximadamente una semana, en la sala 112 de la primera planta de este edificio, el Stanley Mosk Courthouse.”

La petición de Vivienne fue registrada el 20 de julio de 2026, ocho días después de su cumpleaños, que comparte con su hermano mellizo Knox. En los documentos judiciales señaló motivos “personales” para suprimir Pitt. No se han divulgado explicaciones adicionales que permitan atribuir su decisión a un episodio específico de la relación familiar.

El cambio tampoco representa la primera ocasión en que la joven utiliza únicamente el apellido materno. En mayo de 2024 apareció acreditada como Vivienne Jolie en el programa de la producción de Broadway The Outsiders, en la que trabajó junto a Angelina Jolie. Su colaboración en el musical estuvo vinculada a su interés por el teatro.

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De hecho, Vivienne había asistido varias veces a las funciones de The Outsiders en La Jolla Playhouse, California, y animó a su madre a conocer el espectáculo. Posteriormente, Angelina se incorporó como productora de la adaptación de Broadway, que obtuvo el premio Tony al mejor musical en 2024.

Al hablar del trabajo de su hija, Angelina expresó: “Es muy reflexiva y seria con el teatro, y trabaja duro para entender cómo contribuir de la mejor manera”. También contó que Vivienne le exigía mantenerse al día con las tareas: “Ella me corrige”. Y reprodujo una de sus observaciones: “Me dice: ‘¿No leíste el memo? Tenemos que hacer esto. Tenemos que repasar esto.’”

Vivienne es la cuarta de los seis hijos de la expareja que elimina legalmente Pitt de su nombre. Shiloh, de 20 años, inició el proceso al cumplir 18 en mayo de 2024 y obtuvo la aprobación en agosto. En septiembre de 2026 también recibieron autorizaciones Zahara, de 21 años, y Maddox, de 25.

Por su parte, Knox omitió el apellido paterno en su diploma de bachillerato, pero no existe confirmación de que haya realizado un cambio legal. Vivienne también ha desarrollado actividades artísticas fuera del teatro: recientemente fue fotografiada vendiendo ilustraciones, tarjetas y pegatinas en una feria de arte de Los Ángeles, bajo el nombre The Tulip Fields.

La joven había participado además en otro mercado callejero de Los Ángeles durante septiembre. En esas actividades ofreció obras propias, una faceta creativa distinta de su colaboración en el ámbito teatral profesional.

La decisión llega después del prolongado divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt. La actriz presentó la demanda en 2016; ambos fueron declarados solteros legalmente en 2019 y finalizaron el proceso en diciembre de 2024. Continúa, por separado, la disputa judicial relacionada con el viñedo francés Château Miraval.