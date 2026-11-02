Anuel AA estuvo a punto de golpear a un fan que irrumpió en su concierto en Perú

La situación también evidenció cómo una irrupción inesperada puede modificar el desarrollo de un espectáculo, incluso cuando quien se aproxima solo pretende saludar.

Un momento de tensión interrumpió la presentación de Anuel AA en el Reggaeton Lima Festival, celebrado en Perú, cuando un admirador consiguió subir al escenario y acercarse rápidamente al cantante por detrás. La inesperada aparición provocó una reacción defensiva del artista puertorriqueño, quien levantó el puño antes de comprender las intenciones del seguidor.

El episodio, que comenzó con un sobresalto y terminó con un abrazo, se difundió en redes sociales y puso el foco en lo ocurrido durante la actuación del intérprete. Según lo reportado sobre el concierto, el joven logró superar el dispositivo de seguridad y llegó hasta la tarima mientras Anuel se encontraba realizando su presentación.

La aproximación fue repentina. El fanático avanzó a gran velocidad desde la espalda del músico, sin darle tiempo suficiente para identificar de inmediato quién se acercaba ni qué pretendía hacer. Ante ese movimiento, el reguetonero alzó el brazo y cerró el puño, en una reacción que parecía anticipar un golpe.

Sin embargo, el enfrentamiento no llegó a producirse. Cuando el cantante advirtió que el asistente buscaba acercarse para expresarle su admiración, detuvo el movimiento antes de alcanzarlo. La escena cambió entonces de dirección: en vez de un altercado físico, ambos terminaron abrazándose sobre el escenario.

La secuencia llamó la atención precisamente por la rapidez con la que pasó de una situación potencialmente conflictiva a un encuentro entre artista y seguidor. La reacción inicial estuvo vinculada a la sorpresa de recibir a una persona que apareció de manera inesperada detrás de él, mientras que el desenlace mostró que el visitante no buscaba agredirlo.

La presentación en Lima dejó además otro episodio protagonizado por un admirador que también consiguió llegar a la tarima. En esta ocasión, el asistente se arrodilló frente a Anuel AA, un gesto que motivó una respuesta inmediata del músico ante el público reunido para el espectáculo.

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Lejos de permitir que el seguidor permaneciera en esa posición, el intérprete lo ayudó a levantarse y le dirigió unas palabras sobre la relación entre un artista y quienes escuchan su música. “No te arrodilles, yo soy humano también”, expresó durante el encuentro.

La frase se convirtió en otro de los momentos destacados de la noche, junto con el abrazo al primer fanático. Ambos sucesos tuvieron lugar durante la misma presentación y estuvieron relacionados con asistentes que abandonaron su lugar entre el público para acercarse directamente al cantante.

En el primer caso, la irrupción planteó un instante de incertidumbre porque ocurrió por sorpresa y desde un ángulo que el artista no estaba observando. En el segundo, la atención se concentró en la manera en que Anuel respondió al gesto de quien se arrodilló delante de él. Las dos escenas mostraron reacciones diferentes frente a encuentros imprevistos sobre la tarima.

El Reggaeton Lima Festival fue así escenario de dos interacciones que trascendieron la interpretación musical. La primera estuvo marcada por el puño que el cantante levantó y finalmente no utilizó; la segunda, por la decisión de ayudar a incorporarse a otro asistente y recordarle que también es una persona.

Aunque el incidente inicial pudo haber terminado de otra manera, la información difundida sobre la presentación indica que no hubo un golpe contra el admirador. El acercamiento concluyó con un abrazo, mientras que el otro encuentro dejó una declaración directa del puertorriqueño. Los dos momentos circularon como parte de lo sucedido durante su actuación en Perú.