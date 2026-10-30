Tokischa sorprende con su disfraz de Anuel AA y el cantante reacciona en redes

Mientras promociona su música y prepara su primera aparición en el cine, la cantante convirtió una publicación festiva en un tema de conversación entre los seguidores del entretenimiento latino.

Tokischa encontró una inspiración inesperada para celebrar Halloween: su colega Anuel AA. La cantante dominicana decidió transformarse en el intérprete puertorriqueño y recreó varios rasgos de su imagen pública. El resultado se volvió viral y llamó la atención del propio artista, quien reaccionó a la publicación con emojis de risa. El disfraz se viralizó rápidamente en redes.

La caracterización incluyó elementos asociados con Anuel, como la barba, el peinado, la ropa y las poses que suele adoptar frente a las cámaras. Tokischa no se limitó a elegir prendas parecidas: también imitó la manera en que el cantante se presenta en videos y fotografías. La combinación reforzó el parecido.

El detalle que impulsó la publicación fue la respuesta del propio Anuel. El puertorriqueño apareció en los comentarios y dejó varios emojis de risa, señal de que recibió la imitación con humor. Los usuarios también se sumaron con mensajes de entusiasmo. Entre las respuestas destacaron expresiones como “La mejor”, “la rompiste” y “Te amo tanto”, dirigidas a la artista por su interpretación.

En junio de 2023, Tokischa participó en el programa español “La Resistencia”, conducido por David Broncano, y reprodujo ante las cámaras la forma de hablar del reguetonero y algunas de sus expresiones habituales. Aquella intervención generó risas en el espacio. El disfraz de Halloween llevó la broma a otro nivel, al añadir la transformación física a la imitación vocal y gestual.

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La relación entre ambos también tiene un antecedente musical. El 19 de agosto de 2022 lanzaron “Delincuente”, una colaboración en la que participaron junto a Ñengo Flow. El tema reunió a los tres exponentes urbanos y se incorporó al repertorio de canciones compartidas por Tokischa con artistas de distintas escenas latinas. La conexión profesional ayuda a entender por qué escogió precisamente a Anuel para su caracterización, aunque la publicación no anunció una nueva colaboración ni un proyecto conjunto.

Tokischa llega a Halloween después de un año de actividad musical. El 8 de octubre publicó “Mucha Leche En Tu Cumpleaño / Tetas Tetas”, un lanzamiento que conserva el tono provocador y el humor explícito de su propuesta artística. La canción se sumó a “AMOR & DROGA”, su primer álbum de estudio, presentado el 16 de abril. El disco reúne 17 canciones y colaboraciones con las que amplía su universo sonoro.

Además de sus novedades discográficas, la dominicana prepara su debut cinematográfico. En octubre se anunció su incorporación a “House of Guerrero”, película que marcará también el debut de Gina Rodríguez como directora de largometrajes. Tokischa interpretará a Xochitl Romero, la mejor amiga del personaje a cargo de Becky G. La historia estará vinculada con el boxeo y las relaciones familiares, y representa un nuevo paso de la cantante hacia otros espacios del entretenimiento.

La reacción de Anuel fue breve, pero bastó para que la imitación recibiera más atención. La publicación mezcló humor, referencias al género urbano y una relación artística que ya quedó registrada en “Delincuente”. Por ahora, ninguno ha anunciado que el intercambio vaya a convertirse en una canción, un video o una presentación especial. El episodio permanece en el terreno de Halloween y de una broma entre colegas.

Con su transformación, Tokischa aprovechó una figura reconocible de la música urbana para construir uno de los disfraces comentados de la fecha. La respuesta de Anuel y los mensajes de sus seguidores amplificaron el alcance del video.