Coyote vs. Acme obtiene luz verde para competir por el Óscar a mejor película animada

La aprobación de Coyote vs. Acme amplía el grupo de películas elegibles, pero su nominación dependerá del voto de la Academia.

La película Coyote vs. Acme podrá aspirar a una nominación al Óscar 2027 en la categoría de mejor película animada, luego de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas determinara que cumple los requisitos de elegibilidad. La decisión despeja las dudas sobre esta producción que mezcla animación e imagen real y está basada en personajes de Looney Tunes.

Dirigida por Dave Green y escrita por Samy Burch, la cinta se incorpora a la carrera por los reconocimientos más relevantes de la industria. Gold Derby informó sobre su aprobación. La confirmación significa que puede competir, no que tenga garantizado un lugar entre las nominadas: para llegar a la lista final todavía necesita obtener los votos suficientes.

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La principal dificultad estaba relacionada con las reglas de la Academia para la categoría animada. La normativa establece que al menos el 75 % de la duración de una película debe incluir animación de sus personajes o sujetos principales. Como Coyote vs. Acme combina acción real y animación, existían dudas sobre si alcanzaría ese umbral. La institución revisó el caso y concluyó que cumple las condiciones.

La incertidumbre se había hecho pública meses antes. En agosto, una fuente cercana al proyecto dijo a Gold Derby que la película no sería presentada para consideración, aunque después aclaró que la decisión definitiva dependía de una revisión adicional. La resolución reciente despeja esa duda y permite a la distribuidora impulsar el filme en la temporada de premios.

Si consigue una nominación, Coyote vs. Acme podría convertirse en la segunda película híbrida de acción real y animación nominada en la categoría desde su creación hace 25 años. El antecedente señalado es Marcel the Shell with Shoes On, que obtuvo una nominación en 2021. También podría ser la primera producción basada en personajes de Looney Tunes en llegar a esa instancia.

Otras películas vinculadas con esos personajes no lograron ese reconocimiento. Looney Tunes: Back in Action, estrenada en 2003, y The Day the Earth Blew Up, de 2024, no consiguieron el respaldo de los votantes de la Academia. Una posible candidatura marcaría un nuevo escenario para una franquicia animada con décadas de historia.

Antes de que se estableciera la categoría de mejor película animada, producciones híbridas también fueron reconocidas. Mary Poppins obtuvo 13 nominaciones y cinco premios Óscar, incluido el de mejor actriz para Julie Andrews. Who Framed Roger Rabbit?, de Robert Zemeckis (1988), consiguió seis nominaciones y cuatro premios, entre ellos por efectos visuales, montaje y edición de efectos de sonido.

El recorrido de Coyote vs. Acme también estuvo marcado por cambios en su distribución. Warner Bros. Discovery suspendió su estreno en 2023, durante la gestión de David Zaslav. Más adelante, Ketchup Entertainment recuperó la película en una operación que, según la información publicada, habría supuesto un pago de 50 millones de dólares para llevarla a los cines. Estrenada en agosto, la producción recaudó 123 millones de dólares en todo el mundo.

La historia del filme pasó de quedar apartada por decisiones de distribución a recibir autorización para competir por un premio importante. La noticia llega en un momento de consolidación empresarial en Hollywood, después de que Warner Bros. Fuera adquirida por Skydance Media.

En las previsiones de Gold Derby, Wildwood, de Laika, y Toy Story 5, de Pixar, aparecen en posiciones próximas por el primer lugar. Iron Boy, una producción francesa de animación, también figura en la carrera, aunque más alejada.