Laura Bozzo: su hija desmiente su muerte y exige responsabilidad ante los rumores en redes

La familia pidió que se respete su situación y que los medios y usuarios actúen con responsabilidad mientras esperan información verificada sobre la evolución de la presentadora, en medio de la incertidumbre y la preocupación que rodean su recuperación.

Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, reaccionó a la información falsa que circuló sobre la supuesta muerte de la presentadora peruana. A través de sus historias de Instagram, compartió un comunicado familiar que negó categóricamente el fallecimiento y pidió a los medios y usuarios verificar los datos antes de difundirlos. La aclaración se conoció el miércoles 28 de octubre, mientras la conductora permanece hospitalizada en Ciudad de México.

El mensaje fue difundido después de que publicaciones en redes sociales aseguraran que Bozzo había muerto. La versión generó preocupación entre seguidores y personas cercanas a la figura televisiva, cuya salud ha estado bajo atención pública durante los últimos días. La familia aclaró que la noticia no era cierta y solicitó respeto en medio de la situación médica que atraviesa.

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“Ante la circulación de información falsa sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información”, señala el comunicado compartido por Alejandra de la Fuente. El texto también pidió responsabilidad a quienes publican y replican contenidos sin confirmación.

“Hacemos un llamado al público y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, evitar la difusión de rumores y verificar la información antes de compartirla, por respeto a la familia y a todas las personas involucradas”, agrega el mensaje. La declaración advierte sobre las consecuencias de las noticias falsas cuando se refieren a una persona hospitalizada y a sus seres queridos.

El comunicado concluyó con un agradecimiento a quienes han expresado apoyo: “Agradecemos su comprensión, respeto y solidaridad ante esta situación”. La publicación no incluyó una declaración directa de Laura Bozzo ni entregó un parte médico actualizado. Tampoco confirmó versiones sobre si la presentadora permanece intubada o cuál es su evolución exacta.

La conductora, de 75 años, permanece ingresada tras una intervención quirúrgica de emergencia. De acuerdo con reportes de prensa, fue operada por una úlcera perforada y durante la recuperación habría enfrentado complicaciones respiratorias. Sin embargo, la información compartida por su hija no detalló el tratamiento, no precisó si continúa en cuidados intensivos y tampoco indicó cuándo podría recibir el alta médica.

La falsa noticia también provocó reacciones debido a la publicación de Alfredo Adame, quien compartió en Instagram un mensaje de despedida que daba por hecho el fallecimiento de Bozzo. La información no había sido confirmada por la familia ni por las autoridades médicas. La aclaración de Alejandra de la Fuente dejó claro que el mensaje se basaba en una versión falsa.

El episodio volvió a poner en primer plano la rapidez con la que los rumores sobre figuras públicas pueden extenderse en plataformas digitales, especialmente cuando existen preocupaciones por su salud. En este caso, la familia pidió frenar las especulaciones y comprobar la información antes de compartirla, en lugar de presentar versiones no verificadas como hechos.

Laura Bozzo alcanzó notoriedad internacional con programas de televisión centrados en conflictos personales y familiares, entre ellos “Laura en América”. Su estado de salud ha provocado atención mediática desde su hospitalización, pero la familia no ha ofrecido en este comunicado un parte detallado sobre su recuperación.

Por ahora, lo confirmado es que Laura Bozzo no ha fallecido, según el desmentido de su hija, y que continúa hospitalizada. No se han comunicado nuevos detalles médicos ni una fecha de salida del centro sanitario.