Shakira y Maluma celebran diez años de ‘Chantaje’ y revelan cómo nació su amistad musical

Shakira y Maluma celebran una década de “Chantaje”, la canción que marcó su primera colaboración. Para recordar el aniversario, la barranquillera publicó fotografías de la grabación de 2016 y otras recientes, tomadas durante su reencuentro sobre el escenario en Madrid. También dedicó un mensaje afectuoso a su colega colombiano.

“¡10 años de Chantaje! Una canción que marcó una era y el inicio de una amistad que nos ha llevado a seguir haciendo música juntos, hasta nuestra más reciente colaboración, Agua”, escribió Shakira. La artista destacó además la complicidad que mantienen durante el proceso creativo: “¡Y lo que nos divertimos creando! Qué, Juan? ¡Por muchas más con Maluma!”. Así recordó que el vínculo comenzó en el estudio y se extendió más allá de aquella primera canción.

El aniversario llegó pocos días después de que ambos compartieran escenario en Madrid, el 11 y el 12 de octubre. Maluma fue uno de los invitados de la recta final de la residencia europea de Shakira en Macondo Park, recinto de Villaverde que recibió los conciertos de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La cantante concluyó esa etapa en la capital española el lunes 12.

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Durante las presentaciones interpretaron “Chantaje” y “Agua”, conectando el éxito que los unió con su lanzamiento más reciente. La actuación del lunes formó parte de la despedida de Shakira de Madrid. Esa noche también participaron Beéle, Dani Martín y Bizarrap. Los seguidores celebraron el regreso conjunto durante las dos noches madrileñas de octubre.

Antes de cantar “Agua”, Shakira explicó ante el público por qué disfruta trabajar con Maluma. “Hacemos tantas canciones juntos porque me encanta trabajar con él, me lo paso tan bien en el estudio… Deberíamos armar un grupo que se llame Shaluma”, bromeó, provocando aplausos. El cantante respondió con una frase que dejó abierta la puerta a nuevas colaboraciones: “Llevamos cuatro canciones juntos, pero te voy a decir una cosa: y las que faltan..”. Después, ambos chocaron las manos.

“Chantaje” fue lanzada en 2016 y alcanzó el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard durante once semanas. Su videoclip acumula miles de millones de reproducciones. El tema se convirtió en un fenómeno internacional y consolidó una dupla que combinó el estilo urbano de Maluma con la propuesta pop y los ritmos latinos de Shakira.

Tras ese lanzamiento llegaron “Trap”, incluida en el álbum “El Dorado” de 2017, y “Clandestino”, publicada en 2018. En septiembre de 2026 estrenaron “Agua”, su colaboración más reciente, con la que retomaron el trabajo conjunto después de varios años. También la interpretaron en Madrid.

El reencuentro coincide con una nueva etapa para Maluma, quien presentó “Loco X Volver”, un álbum en el que explora sus raíces y ofrece una mirada más personal sobre su carrera. En una entrevista con El Tiempo, explicó que el proyecto está ligado a un proceso de transformación y al deseo de acercarse a sus orígenes.

El cantante y su pareja, Susana Gómez, recibieron a su segundo hijo, Orión, el 14 de septiembre. El pequeño es hermano de París, la primera hija de la pareja, nacida en marzo de 2024. De esta manera, Maluma combina su faceta como padre con los lanzamientos y presentaciones que mantiene en su agenda profesional.

Las imágenes de Shakira reúnen dos momentos separados por diez años: la grabación de “Chantaje” y el reencuentro en Madrid. La artista recordó que aquella canción dio inicio a una amistad que sigue acompañada de música.