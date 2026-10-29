Boza conquista el Inter Miami: bailó ante las cámaras y conoció a David Beckham

Las imágenes de su paso por el estadio reflejaron el entusiasmo con el que disfrutó la jornada, que terminó con un recuerdo personalizado del Inter Miami y una foto con Beckham.

El cantante panameño Boza vivió una jornada distinta durante el partido entre el Inter Miami y el FC Cincinnati, disputado en el Nu Stadium de Miami. Además de disfrutar el encuentro desde una ubicación privilegiada, el artista compartió momentos de baile, recibió una camiseta personalizada y conoció a David Beckham, una de las figuras más reconocidas del fútbol y propietario del club.

La visita quedó registrada en fotografías y videos que circularon en redes. En algunas imágenes, Boza aparece realizando el popular trend de TikTok “dame hombro”, una secuencia de baile que hizo entre risas mientras vestía la camiseta del equipo local. El cantante se mostró entusiasmado durante su recorrido por el estadio y aprovechó la experiencia para acercarse a la dinámica del espectáculo deportivo.

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Uno de los momentos más destacados fue el encuentro con David Beckham, con quien el intérprete panameño posó para una fotografía. La imagen llamó la atención porque reunió a dos figuras de ámbitos diferentes: el artista urbano, conocido por sus éxitos musicales, y el exfutbolista inglés que ha impulsado el crecimiento del Inter Miami desde su papel como dirigente y propietario.

La jornada también tuvo un detalle preparado especialmente para el músico. Durante una entrevista en la Icon Cam del estadio, Boza recibió una camiseta personalizada del Inter Miami con su nombre y el número 25. El obsequio se convirtió en otro recuerdo de su paso por el recinto, donde pudo observar la cancha desde cerca y disfrutar de distintas experiencias para invitados.

El encuentro deportivo terminó con un empate 2-2 entre el Inter Miami y el FC Cincinnati. Luis Suárez abrió el marcador para el equipo de Miami al minuto 61, pero el conjunto visitante respondió en el tramo final con anotaciones a los minutos 80 y 86. El resultado dejó un partido disputado, aunque para Boza la experiencia incluyó mucho más que el marcador.

La aparición del cantante en el estadio combina dos espacios de entretenimiento que comparten una audiencia internacional: la música urbana y el fútbol. El Inter Miami se ha convertido en un foco de atención global desde la llegada de Lionel Messi y por la presencia de Beckham en la dirección del club. Sus partidos suelen atraer a invitados del mundo de la música, el cine y las redes sociales.

Para Boza, el momento también ofrece una ventana para conectar con seguidores fuera de los escenarios. El artista panameño ha consolidado una carrera internacional con canciones que han circulado en plataformas digitales y colaboraciones con intérpretes de distintos países. Temas como “Hecha pa’ mí” y “Ella” contribuyeron a ampliar su reconocimiento más allá de Panamá y Centroamérica.

En años recientes, el cantante ha sumado colaboraciones que cruzan fronteras musicales. En 2025 lanzó “Todavía” junto a la colombiana Greeicy, una canción que mezcla afrobeat y sonidos urbanos. También ha trabajado con artistas de la escena latina y desarrolla proyectos para ampliar su presencia internacional.

Boza sumó una experiencia especial a su agenda, entre fútbol y baile.