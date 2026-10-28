La Catrina, el símbolo del Día de Muertos que nació como una crítica a las diferencias sociales

Cada año, cuando México se prepara para el Día de Muertos, una figura de rostro descarnado, sombrero elegante y atuendo refinado ocupa calles, altares, escaparates y disfraces: La Catrina. Aunque hoy es uno de sus símbolos más populares, su origen no estuvo ligado directamente a la festividad. Nació como sátira de las desigualdades sociales y de quienes renegaban de sus raíces para aparentar pertenecer a las élites.

La imagen fue creada por el grabador e ilustrador mexicano José Guadalupe Posada a comienzos del siglo XX. Su nombre original era La Calavera Garbancera. Posada dibujó una calavera con sombrero ostentoso y plumas, pero sin el vestido elegante de la versión actual. El contraste cuestionaba las apariencias y las aspiraciones de ciertos sectores de la sociedad mexicana.

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El término “garbancera” aludía a personas que, pese a tener ascendencia indígena, abandonaban costumbres y productos vinculados con su origen para adoptar hábitos asociados con Europa. Aludía a quienes dejaban de vender maíz para comercializar garbanzos y buscaban parecer españoles o franceses. La ilustración criticaba la imitación de modelos extranjeros y el desprecio por la herencia cultural.

Posada acompañó su representación con una frase que resumía la ironía del personaje: “En los huesos, pero con sombrero francés, con sus plumas de avestruz”. La calavera, desnuda salvo por el sombrero, señalaba que la elegancia no borraba la realidad ni las diferencias sociales. Su trabajo cuestionaba a los grupos privilegiados y retrataba la vida cotidiana mexicana.

La popularización de la figura llegó décadas después, gracias al muralista Diego Rivera. En 1947, Rivera incorporó la calavera a Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, mural en el que aparecen Posada, Frida Kahlo y el pintor representado de niño. Rivera la vistió con elegancia y fijó la imagen que hoy identifica al personaje. También se le atribuye la popularización del nombre La Catrina, derivado de “catrín”, palabra relacionada con un hombre refinado y bien vestido.

Aunque ahora es inseparable de las celebraciones del Día de Muertos, Posada no creó la calavera específicamente para ese ritual ni Rivera la concibió originalmente como emblema de la festividad. Su incorporación ocurrió con el tiempo, durante la recuperación de símbolos indígenas y expresiones culturales mexicanas. Las calaveras ya estaban presentes en las tradiciones populares, lo que facilitó su integración a las celebraciones de noviembre.

La Catrina también se asocia con la idea de que la muerte no distingue entre riqueza, origen o posición social. Posada lo expresó con otra frase atribuida a su visión crítica: “La muerte es democrática”. El mensaje recuerda que, más allá de la ropa, el dinero o el prestigio, todas las personas comparten el mismo destino. Así, su significado superó la burla a las aspiraciones de las élites.

En la actualidad, las catrinas aparecen en maquillajes artísticos, esculturas, papel picado, artesanías, desfiles y altares. Muchas personas se caracterizan con el rostro pintado como una calavera, flores, tocados llamativos y vestidos inspirados en la figura popularizada por Rivera. Las interpretaciones cambian, pero conservan el contraste entre calavera y elegancia.

Durante el 1 y el 2 de noviembre, fechas centrales del Día de Muertos, la figura comparte espacio con las ofrendas, las flores de cempasúchil, el pan de muerto, las velas y las fotografías de seres queridos fallecidos. Su presencia acompaña el sentido familiar de la celebración y representa artísticamente la muerte y la identidad mexicana. Así, una ilustración concebida como crítica social se transformó en un emblema reconocido dentro y fuera de México.