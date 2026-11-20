Marcadores completos, desgloses por grupos, anotadores al minuto y estadísticas destacadas de los ocho partidos disputados en Doha.

Panamá/La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 ofreció una jornada repleta de intensidad, efectividad goleadora y partidos vibrantes en las canchas del complejo Aspire Zone en Doha.

Las selecciones de Italia, Marruecos y España firmaron actuaciones categóricas al conseguir abultados triunfos sin encajar goles, mientras que partidos como el festival anotador entre Cuba y Tayikistán o el ajustado triunfo de Bélgica ante Vietnam dejaron emociones hasta el silbatazo final.

Grupo E: Italia demuestra contundencia y Costa de Marfil define sobre la hora

El Grupo E dejó una exhibición ofensiva de la selección italiana y un desenlace agónico en el enfrentamiento entre Costa de Marfil y Uzbekistán, con un gol decisivo en los últimos minutos.

Italia 6-0 Jamaica: Dominio absoluto de los azzurri

La selección de Italia impuso un ritmo demoledor desde los primeros compases del encuentro. Federico Croci encaminó la victoria con un doblete tempranero a los minutos 7 y 15. Posteriormente, Diego Perillo amplió la ventaja al 34', mientras que un gol en propia puerta del jamaicano Jahmarie Nolan, al 43', permitió a los europeos marcharse al descanso con cuatro tantos de diferencia.

En la segunda mitad, Gioele Giammattei marcó el quinto al minuto 56 y Thomas Corigliano cerró la cuenta al 78' para sellar el contundente 6-0.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la FIFA, el atacante italiano Marcello Fugazzola fue una de las figuras del compromiso, al registrar seis remates a puerta y repartir dos asistencias. Italia también dominó en los tiros de esquina, con nueve, mientras que Jamaica no consiguió generar remates a puerta ni saques de esquina.

Costa de Marfil 2-1 Uzbekistán: Golpe decisivo en el minuto 89

En el Campo 8 de Aspire Zone, Costa de Marfil consiguió tres puntos importantes tras superar a una combativa selección de Uzbekistán.

Hubert Yao adelantó tempranamente a los marfileños al minuto 7. Sin embargo, Uzbekistán reaccionó en el complemento y encontró el empate al 51' por medio de Muhammad Khakimov, quien aprovechó una asistencia de Mirkomilbek Murodov.

Cuando el encuentro parecía destinado al empate, Abass Diarrassouba apareció al minuto 89 para marcar el tanto de la victoria africana. Por su parte, Yann Cisse también destacó en el apartado ofensivo, al registrar cuatro remates a puerta.

Grupo F: Fiesta de goles entre Cuba y Tayikistán y empate entre Senegal y Croacia

El Grupo F dejó uno de los partidos con mayor cantidad de anotaciones de la jornada, con el triunfo de Tayikistán sobre Cuba en un intercambio ofensivo de ocho goles. En el otro compromiso, Senegal y Croacia repartieron puntos tras un duelo equilibrado.

Cuba 3-5 Tayikistán: Festival ofensivo de ocho goles

En el Campo 4 de Aspire Zone se vivió un enfrentamiento de ida y vuelta que terminó con victoria de Tayikistán, gracias a su efectividad en la segunda mitad.

Cuba presentó resistencia mediante un doblete de Yojanny González, quien anotó a los minutos 44 y 67, además de un tanto de Yankarlos Iglesias al 70'.

Sin embargo, el conjunto asiático respondió con las anotaciones de Komiljon Sharipov (48'), Parviz Bobonazarov (57'), un doblete de Asadbek Makhtumov (61' y 64') y el gol definitivo de Bikhishti Radzhabzod al minuto 76.

Las estadísticas reflejaron la superioridad ofensiva de Tayikistán, que registró 24 remates totales, 11 de ellos a puerta, frente a los 11 disparos de Cuba. El conjunto caribeño también tuvo dificultades en el apartado disciplinario, al recibir seis tarjetas amarillas.

Senegal 1-1 Croacia: Reparto de puntos en un duelo igualado

El compromiso disputado en el Campo 2 de Aspire Zone terminó con empate entre Senegal y Croacia.

Los europeos golpearon primero al minuto 8 por intermedio de Luka Bartolovic. Senegal reaccionó antes del descanso y consiguió la igualdad al minuto 45, gracias a la anotación de Sega Mbodji, en una acción que tuvo como antecedente la intervención de Abdou Diallo al 42'.

Durante la segunda mitad, Senegal buscó desequilibrar el marcador, liderado por Mbodji, quien registró cinco disparos a puerta. No obstante, la defensa croata logró sostener el empate hasta el pitazo final.

Grupo G: Mali muestra solvencia y Bélgica consigue un triunfo trabajado

Las selecciones de Mali y Bélgica consiguieron victorias importantes en sus respectivos compromisos, aunque con desarrollos diferentes: los africanos dominaron con autoridad, mientras que los europeos tuvieron que resistir hasta el final.

Mali 3-0 Nueva Zelanda: Control de principio a fin

Mali impuso su superioridad física y técnica en el Campo 1 de Aspire Zone frente a Nueva Zelanda.

Halidou Maiga lideró el ataque africano con un doblete a los minutos 11 y 50, mientras que Makan Sacko sentenció el resultado apenas cuatro minutos después, al 54'.

Las estadísticas reflejaron el dominio maliense, que acumuló 27 remates, 10 de ellos a puerta, frente a solamente tres disparos de Nueva Zelanda. Yaya Niang también sobresalió en el apartado ofensivo con seis intentos a portería.

Bélgica 3-2 Vietnam: Remontada y cierre de infarto

El enfrentamiento disputado en el Campo 9 de Aspire Zone presentó constantes cambios en el marcador y mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales.

Vietnam sorprendió con un gol de Le Sy apenas al minuto 4. Sin embargo, Bélgica reaccionó antes del descanso y consiguió darle la vuelta al resultado con las anotaciones de Tinus Moorthamer (39') y Kiyan Achahbar (42').

En el complemento, Anthony Philips amplió la ventaja belga al minuto 60. Vietnam no bajó los brazos y descontó al 84' por medio de Chu Ngoc, lo que generó tensión en el cierre del compromiso.

Bélgica terminó con 14 remates totales y 11 tiros de esquina, estadísticas que acompañaron su victoria por 3-2.

Grupo H: España y Marruecos protagonizan goleadas contundentes

Las selecciones de España y Marruecos firmaron dos de las actuaciones más destacadas de la jornada, con victorias amplias y un importante despliegue ofensivo frente a sus respectivos rivales.

España 5-0 RP China: Efectividad de La Rojita

España no dio opciones a la selección de China en el Campo 5 de Aspire Zone. El conjunto ibérico consiguió abrir el marcador en la recta final del primer tiempo, gracias a un penalti convertido por Jordi Pesquer al minuto 40 y un tanto de Ebrima Tunkara en el tiempo añadido (45+2').

En la segunda mitad, Owen Mira se convirtió en protagonista al marcar un doblete a los minutos 74 y 80. Finalmente, Guillermo Trujillano completó la goleada al 85' para establecer el 5-0 definitivo.

El reporte estadístico de la FIFA confirmó el dominio español, con 17 remates totales, 11 de ellos a puerta, frente a solamente tres disparos del combinado chino.

Fiyi 0-6 Marruecos: Contundencia del conjunto magrebí

Marruecos completó otra de las goleadas de la jornada al imponerse por 6-0 ante Fiyi.

Los marroquíes marcaron diferencias desde los primeros minutos con los goles de Ismail El Aoud (3') e Ibrahim Rabbaj (5'). Posteriormente, Imran Talai amplió la ventaja al minuto 42.

En la segunda mitad, Ziyad Baha firmó un doblete a los minutos 49 y 55, este último desde el punto penalti, mientras que Rami Lougmani estableció el 6-0 definitivo al 85'.

Baha fue uno de los jugadores más destacados del encuentro, con siete remates a puerta, en una actuación colectiva en la que Marruecos mantuvo el control ofensivo y defensivo.

Las cifras destacadas de la jornada

La actividad de los grupos E, F, G y H dejó números importantes, con una considerable producción ofensiva y varias actuaciones individuales destacadas.

Total de goles: Se marcaron 35 goles en los ocho partidos disputados, para un promedio de 4.37 tantos por encuentro .

Se marcaron en los ocho partidos disputados, para un promedio de . Máximas goleadas: Italia (6-0 ante Jamaica) y Marruecos (6-0 frente a Fiyi) compartieron las victorias más amplias de la jornada.

Italia (6-0 ante Jamaica) y Marruecos (6-0 frente a Fiyi) compartieron las victorias más amplias de la jornada. Vallas invictas: Italia, Mali, España y Marruecos terminaron sus respectivos compromisos sin recibir goles.

Italia, Mali, España y Marruecos terminaron sus respectivos compromisos sin recibir goles. Jugadores con dobletes: Federico Croci (Italia), Yojanny González (Cuba), Asadbek Makhtumov (Tayikistán), Halidou Maiga (Mali), Owen Mira (España) y Ziyad Baha (Marruecos).

La jornada dejó un balance marcado por la contundencia de las selecciones europeas y africanas, además de partidos de alta producción goleadora como el Cuba-Tayikistán, que terminó con ocho anotaciones.