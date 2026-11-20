La operación fue detectada por guardaparques del Área de Recursos Manejados Donoso y Omar Torrijos Herrera del Ministerio de Ambiente.

Colón/Equipos y herramientas utilizados para la extracción ilegal de oro fueron decomisados en el área protegida de Donoso, provincia de Colón, luego de un operativo de vigilancia en el que los presuntos responsables huyeron al detectar la presencia de las autoridades.

El hallazgo se produjo en la comunidad de San Benito, distrito de Donoso, durante un recorrido realizado por guardaparques del Área de Recursos Manejados Donoso y Omar Torrijos Herrera, del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en conjunto con unidades de la Policía Nacional.

Entre los implementos abandonados en la zona boscosa se encontraron:

- Bombas de succión.

- Combustible.

- Mangueras.

- Otras herramientas utilizadas para la actividad minera.

Todos los equipos fueron decomisados y permanecerán bajo custodia como parte de las investigaciones. Según MiAmbiente, los presuntos infractores escaparon al percatarse de la presencia de los funcionarios.

La institución anunció que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público y desarrollará el proceso administrativo correspondiente, a través de la Dirección Regional de Colón, para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones establecidas en la legislación ambiental.

El hallazgo se dio en el marco de los patrullajes permanentes que realizan los guardaparques para prevenir y combatir los delitos ambientales dentro de las áreas protegidas del país.

MiAmbiente advirtió que la minería ilegal representa una amenaza para los ecosistemas y las fuentes hídricas, debido a que puede provocar alteraciones en los cauces de los ríos, erosión, degradación de hábitats naturales y daños a la biodiversidad.

De acuerdo con el artículo 399 del Código Penal, quienes extraigan minerales infringiendo las normas de protección ambiental o causen daños que afecten el equilibrio ecológico y las fuentes de agua pueden enfrentar penas de tres a seis años de prisión.