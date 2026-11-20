Una vez recibido el diseño, el MOP presentará ante el Consejo de Gabinete las intervenciones previstas para avanzar con la rehabilitación de este punto.

Veraguas/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) prepara una intervención especializada para estabilizar los terrenos en el sector de Torio, al sur de Veraguas, uno de los puntos más afectados por el terremoto en la carretera Santiago–Mariato–Quebro–Arenas.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, realizó una inspección en el área y anunció que la institución está próxima a recibir el diseño técnico que establecerá la solución definitiva para este tramo.

Según explicó el funcionario, los cerros ubicados a ambos lados de la carretera presentan condiciones de inestabilidad debido a fallas existentes, por lo que será necesario ejecutar trabajos de corte y construcción de banquetas para reducir el riesgo de deslizamientos.

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"Tenemos que buscar un sistema de cortes que vamos a hacer y banquetas para dejarlo estabilizado", manifestó Andrade.

Una vez recibido el diseño, el MOP presentará ante el Consejo de Gabinete las intervenciones previstas para avanzar con la rehabilitación de este punto, considerado estratégico para la conectividad de las comunidades y el desarrollo de las actividades productivas y turísticas de la región.

La institución también trabaja en la gestión de la aprobación de los proyectos de rehabilitación ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la intención de que las obras requeridas puedan ejecutarse y concluirse durante 2027.

El Gobierno Nacional mantiene entre sus prioridades la atención de los daños ocasionados por el terremoto, tanto en la infraestructura vial como en otros servicios esenciales, entre ellos educación y salud.