MOP cerrará por cuatro meses la vía de Montaña Verde en Boquete por trabajos de rehabilitación

Distrito de Boquete/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el cierre total de la vía de Montaña Verde, ubicada en la comunidad de Jaramillo Abajo, distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, debido al inicio de trabajos de rehabilitación en puntos críticos afectados por las lluvias.

La medida comenzará este viernes 13 de noviembre de 2026 y se extenderá por un período aproximado de cuatro meses. Durante ese tiempo, el paso vehicular permanecerá cerrado en un horario de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Ante esta restricción, los conductores podrán utilizar como rutas alternas la vía La Estrella y la vía de Jaramillo Centro para movilizarse por el sector. El MOP pidió a los usuarios tomar previsiones en sus desplazamientos y considerar estos desvíos durante el período de intervención.

La entidad también exhortó a los conductores a respetar la señalización preventiva, seguir las indicaciones del personal autorizado y transitar con precaución por las rutas alternas, mientras se desarrollan las labores de rehabilitación.

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