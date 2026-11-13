Buses de Panamá Oeste seguirán viajando a la capital con la Línea 3; ATTT plantea reorganizar rutas

La propuesta contempla integrar a los transportistas actuales y reubicar en rutas internas las unidades que eventualmente dejen de ser necesarias en sus recorridos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las rutas de buses de Panamá Oeste hacia la capital se mantendrán cuando entre en operación la Línea 3 del Metro, afirmó Nicolás Brea, director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), quien explicó que la modernización del servicio contempla la participación de los transportistas actuales.

“Sí, ellos no van a desaparecer”, respondió, al ser consultado sobre si seguirán operando rutas de buses hacia la ciudad.

Sus declaraciones se producen ante la incertidumbre de los transportistas de Arraiján, quienes han solicitado definir cómo se integrarán al Metro y qué ocurrirá con las unidades que podrían quedar sin una función tras la reorganización del servicio.

Brea indicó que sostuvo una reunión con las prestatarias de Panamá Oeste, principalmente de Arraiján, para abordar los cambios que implicarán la Línea 3 y el cuarto puente sobre el canal de Panamá.

Según explicó, la intención es incorporar a los operadores existentes al nuevo modelo de transporte.

Esta vez queremos que sea a través de los transportistas actuales, incorporarlos a la modernización, apoyarlos, porque mucha gente también depende de ese mercado”, manifestó.

El funcionario señaló que, según los cálculos realizados durante las conversaciones con el sector, más de 1,200 familias dependen de esa actividad.

La reorganización

Como parte de la reorganización, la ATTT plantea habilitar rutas internas para aprovechar las unidades que eventualmente dejen de ser necesarias en sus trayectos actuales.

Vamos a establecer nuevas rutas en las que yo pueda recolocar; si alguna vez existe una flota que no voy a usar, la vamos a recolocar en otra ruta interna, de forma que todo Panamá Oeste esté servido”, explicó.

Brea añadió que las prestatarias deberán presentar sus propuestas de operación para que la institución las revise y autorice.

“Presenta tu modelo de operaciones y yo te lo verifico y te lo autorizo”, dijo sobre el planteamiento que han trasladado a los transportistas.

Durante la entrevista, no precisó cuántos buses necesitará el sistema reorganizado, pero señaló que la ATTT dispone de un inventario de certificados emitidos y de un registro de vehículos en operación, pero no tenía a mano las cifras.

También anunció que solicitarán al Metro explicar a los transportistas los detalles de su funcionamiento, incluidos los itinerarios, las frecuencias y la configuración de las estaciones y terminales, para determinar cómo se integrará el servicio de buses.

Sobre la preocupación del sector por los espacios para recoger y dejar pasajeros en las estaciones, consideró válido que los operadores pidan esas explicaciones.

Sin piratas

Brea sostuvo que la combinación del Metro, el cuarto puente y los buses autorizados debe mejorar la movilidad y ofrecer alternativas a los residentes de Panamá Oeste. En ese escenario, proyectó que disminuirá la necesidad de utilizar transporte informal.

El pirata va a desaparecer propiamente como tal porque el servicio va a ser de tanta calidad que no va a haber necesidad de utilizar un bus pirata”, afirmó.

El director vinculó esa proyección al funcionamiento conjunto de las obras y del transporte público reorganizado, sin anunciar un plazo específico para la desaparición de ese servicio informal.

Polémica parada de Arriaján frente a Westland Mall

Con respecto a la parada frente a Westland Mall, que tiene varios años funcionando en este punto de la autopista para residentes de La Constancia y otras barriadas de Vacamonte, Brea advirtió que su diseño representa un riesgo para los pasajeros.

“Es una parada que representa un peligro latente”, afirmó, al explicar que un conductor que pierda el control podría impactar contra ese espacio. También señaló que el área destinada al ingreso de los buses no tiene suficiente ancho: “Queda sobre el hombro de la carretera; el carril de incorporación no existe y el carril de desaceleración tampoco”.

A mí me sorprende que esa parada se haya puesto de improvisada a legalizada”, manifestó Brea, quien planteó coordinar con la Alcaldía una solución técnica que garantice la seguridad de los usuarios.

Reconoció que el desarrollo comercial del sector hace necesaria una parada, pero insistió en que también debe resolverse cómo se desplazarán los peatones. "No se pueden quedar sobre la vía multicarril por el hombro porque también es peligroso. O sea, es una solución integral”, expresó.

Brea aseguró que su posición responde a criterios de seguridad: “Yo no estoy en contra de lo que haga la alcaldesa”. Su objetivo, añadió, es que “el usuario tenga su parada, pero de una forma segura”.