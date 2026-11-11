Transportistas de Arraiján piden definir su integración a la Línea 3 y advierten que sobrarán buses

Los transportistas solicitarán una mesa de trabajo con la ATTT para definir las rutas alimentadoras, las unidades que seguirán viajando a la capital y las alternativas para los concesionarios que podrían quedar fuera de la operación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los transportistas de Arraiján piden que se defina cómo se integrarán al funcionamiento de la Línea 3 del Metro y advierten que la reorganización del servicio dejará un excedente de buses, cuyo futuro aún debe discutirse con las autoridades.

El presidente de la Empresa de Transportistas del Oeste, S.A. (Etosa), Guzmán Blanco, anunció que este miércoles sostendrán una reunión con el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, para proponer una mesa de trabajo y presentar sus planteamientos sobre la reorganización de las rutas.

“Queremos plantearle que se cree una mesa de trabajo”, expresó el dirigente, quien señaló que necesitan establecer cuántas unidades alimentarán las estaciones del Metro y cuántas continuarán trasladando pasajeros hacia la ciudad de Panamá.

La preocupación también fue expuesta por Candelario Sánchez, presidente de la ruta de Hato Montaña, quien aseguró que todavía falta coordinación formal para abordar la transición.

“Nos preocupa cuando sabemos que se pone en marcha el nuevo sistema, pero a la fecha todavía no ha habido una conexión formal con el gobierno para tratar el tema”, manifestó.

Unidades que podrían quedar fuera

El representante de Etosa advirtió que la reorganización podría reducir la cantidad de buses necesarios en algunas rutas y dejar unidades sin una función definida dentro del nuevo esquema.

“Va a haber una afectación, porque todas las unidades en las rutas no van a estar”, indicó.

Según explicó, entre los concesionarios hay personas que dependen desde hace décadas del transporte y que mantienen préstamos para pagar o reparar sus vehículos. Por ello, planteó la necesidad de discutir qué ocurrirá con quienes no puedan continuar operando bajo las mismas condiciones.

Durante la entrevista se mencionaron 472 certificados de operación, aunque inicialmente el dirigente habló de alrededor de 480. Estimó que unas 1,500 familias dependen directamente de esta actividad, además de quienes trabajan en servicios relacionados, como mecánica, pintura y lavado de buses.

Los transportistas contrataron a un consultor para elaborar un estudio técnico sobre las posibles afectaciones y los cambios en la operación. De acuerdo con el representante de Etosa, el documento está próximo a concluir y buscan contrastarlo con el estudio que desarrolla el Gobierno.

Rutas alimentadoras y viajes a la capital

La propuesta del sector es continuar trabajando como alimentador de la Línea 3 y mantener servicios hacia la ciudad de Panamá. “No se va a dejar de prestar el servicio hacia la ciudad”, sostuvo el presidente de Etosa, quien mencionó los recorridos por el puente Centenario y el puente de las Américas como parte de los puntos que deben discutirse.

También pidió aclarar dónde podrán detenerse los buses para recoger y dejar pasajeros en las estaciones, cuáles serán los espacios de espera y con qué frecuencia deberán operar.

Según relató, en una reunión celebrada el año pasado consultaron sobre las bahías o paradas, pero todavía no tienen claridad sobre cómo funcionará esa integración. Los horarios son otro de los asuntos pendientes. El dirigente explicó que algunas rutas de Arraiján comienzan a prestar servicio desde las 3:30 a.m., por lo que consideran necesario coordinar la operación de los buses con la del sistema ferroviario.

Financiamiento para renovar la flota

Los transportistas también llevarán a la mesa de trabajo la necesidad de obtener financiamiento con condiciones favorables para adquirir buses y adecuar el servicio a la Línea 3.

El representante de Etosa señaló que han mantenido acercamientos con Sonda para evaluar la instalación de torniquetes y mejorar el cobro de los pasajes.

Por su parte, Sánchez manifestó que están dispuestos a organizarse para participar en un sistema de transporte masivo. Su planteamiento, dijo, es que la transición permita mantener la actividad de la que dependen los transportistas y sus familias.

“Tiene que ser un sistema donde podamos participar todos, y que podamos seguir dependiendo del transporte en general”, expresó. Sánchez informó que su ruta atiende aproximadamente cinco zonas y cuenta con una flota de unos 137 buses, de los cuales opera con 87 unidades. Indicó que algunos vehículos presentan daños mecánicos.

Tranques y transporte alternativo

Mientras se discute la futura integración, los usuarios continúan enfrentando dificultades para trasladarse hacia la capital. Durante el recorrido de TVN Noticias en el sector de la estación de San Bernardino, se observó a personas esperando transporte a orillas de la vía para dirigirse hacia el Centenario.

Sánchez reconoció que la congestión limita la capacidad de respuesta del servicio formal, especialmente durante las primeras horas de la mañana. “El sistema de transporte que tenemos nosotros operando en su momento colapsa porque el tranque no permite hacerlo”, afirmó.

El representante de Etosa también cuestionó la competencia de los llamados transportistas “piratas” o alternativos y pidió que la ATTT defina cómo abordará su operación. No ofreció una cifra sobre la cantidad de vehículos que prestan ese servicio.

La reunión anunciada con Brea busca abrir la discusión sobre estos asuntos y establecer alternativas para la participación de los transportistas en el sistema que acompañará a la Línea 3.