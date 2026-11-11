Clima en Panamá: pronostican lluvias, tormentas y una tarde calurosa

Para la vertiente del Pacífico, el pronóstico contempla aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el sector marítimo durante la madrugada y lluvias aisladas al norte de Coclé.

Ciudad de Panamá, Panamá/Lluvias dispersas, tormentas eléctricas y una tarde calurosa forman parte del pronóstico para este miércoles 11 de noviembre, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), donde las temperaturas máximas alcanzarán los 34 °C y se prevé una sensación térmica elevada. La radiación ultravioleta tendrá niveles de riesgo muy alto y extremo.

Por ejemplo, en la vertiente del Caribe, durante la madrugada se esperan lluvias de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas en Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé. Para el resto de esta vertiente se pronostican lluvias aisladas.

Durante la mañana, Colón registrará lluvias aisladas con tormentas eléctricas ocasionales, mientras que en las demás zonas habrá intervalos nubosos. Por la tarde, las precipitaciones se extenderán desde Bocas del Toro hasta el centro de Colón, principalmente en sectores montañosos.

En la noche se prevén aguaceros aislados con actividad eléctrica ocasional en Bocas del Toro y las costas de la comarca Ngäbe-Buglé, así como algunas lluvias en el resto del Caribe.

Aguaceros en el Pacífico; calor y radiación ultravioleta

Para la vertiente del Pacífico, el pronóstico contempla aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el sector marítimo durante la madrugada y lluvias aisladas al norte de Coclé.

En la mañana habrá intervalos nubosos al norte de Panamá Oeste y Coclé, con posibilidad de lluvias aisladas y esporádicas.

Por la tarde se esperan aguaceros aislados con tormentas eléctricas ocasionales en Darién, Panamá, el sur de Veraguas y el occidente de Chiriquí. En el resto de la vertiente se prevén intervalos nubosos y lluvias aisladas esporádicas. Durante la noche, los aguaceros con actividad eléctrica se concentrarán en el sector marítimo.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 19 °C en la Cordillera Central y entre 22 °C y 27 °C en el resto del país. Las máximas estarán entre 24 °C y 27 °C en la cordillera y entre 30 °C y 34 °C en las demás regiones.

Los índices máximos de radiación UV-B se ubicarán entre 8 y 11, con riesgo muy alto y extremo, por lo que se recomienda precaución ante la exposición al sol.

Vientos y condiciones del mar

En el Caribe se esperan vientos de entre 2 y 20 km/h. En el Pacífico, las velocidades estarán entre 2 y 25 km/h durante gran parte del día, con valores de hasta 30 km/h en el golfo de Panamá y las costas de Los Santos. En la Cordillera Central podrían registrarse ráfagas de hasta 45 km/h.

Aunque se prevén condiciones marítimas favorables en ambas vertientes, con olas de entre 0.5 y 1.3 metros en el Caribe y de entre 0.3 y 1.3 metros en el Pacífico, se debe mantener precaución cuando se registren tormentas en las áreas marítimas.