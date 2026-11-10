Un 10 de noviembre de solidaridad: Así fue la caravana de santeños hacia Azuero

Los organizadores transformaron una fecha tradicionalmente marcada por las festividades en una oportunidad para acompañar a sus paisanos durante el proceso de recuperación.

Las tradicionales celebraciones del 10 de noviembre adquirieron un significado diferente para un grupo de santeños residentes en distintas regiones del país, quienes decidieron conmemorar el Primer Grito de Independencia de Panamá de España con una caravana solidaria para apoyar a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Bajo el lema "Un solo corazón, una sola tierra", las organizaciones reemplazaron sus actividades festivas por una jornada de entrega de alimentos, víveres y artículos de primera necesidad en comunidades de la provincia de Los Santos que aún enfrentan las consecuencias del movimiento sísmico.

La caravana partió a las 4:00 de la madrugada de este martes 10 de noviembre desde el parque de Juan Díaz, en la ciudad de Panamá. Posteriormente, los participantes pasaron por San Miguelito y continuaron hacia La Chorrera, donde se concentraron antes de emprender el recorrido hacia la península de Azuero.

Recaudaron 10 mil dólares gracias a unas novillas

La iniciativa permitió reunir aproximadamente 300 bolsas de ayuda humanitaria, adquiridas con fondos obtenidos mediante actividades organizadas semanas antes de la conmemoración patriótica.

Carlos Herrera, uno de los organizadores, explicó que una tómbola realizada hace dos semanas permitió recaudar 10 mil dólares, utilizados para comprar alimentos, enseres y otros productos destinados a las familias damnificadas.

Llevamos 300 bolsas de ayuda humanitaria que pudimos recabar, principalmente de la tómbola de unas novillas que tuvimos hace dos semanas atrás, donde logramos recaudar 10 mil dólares», manifestó Herrera.

Los organizadores señalaron que los aportes buscan atender necesidades inmediatas de las familias y contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas.

El recorrido contempló la distribución de bolsas de alimentos y otros suministros en diferentes sectores de Los Santos, entre ellos:

Guararé.

Sabana Grande.

La Limona.

Guararito.

Santa Ana.

Comunidades cercanas a Macaracas.

La ayuda fue organizada para llegar a residentes que continúan enfrentando dificultades como consecuencia del terremoto del 9 de octubre. Además de los aportes materiales, los participantes buscan transmitir un mensaje de acompañamiento y esperanza a las familias damnificadas.

Un 10 de noviembre diferente para los santeños

El 10 de noviembre, fecha en que se conmemora el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos de 1821, es una de las celebraciones históricas y culturales más representativas de la provincia. Sin embargo, este año varias organizaciones de santeños residentes fuera de su provincia optaron por suspender sus actividades tradicionales y destinar los recursos y esfuerzos a la recolección de donaciones.

La decisión surgió ante las afectaciones provocadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, que dejó a numerosas familias enfrentando daños y pérdidas materiales.

Los participantes reiteraron su compromiso de continuar impulsando iniciativas de apoyo para las comunidades afectadas, más allá de esta jornada de solidaridad.