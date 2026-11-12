Polémica por parada de buses en la autopista Arraiján-La Chorrera: Autoridad de Tránsito indica que es ilegal

Esta parada tiene varios años funcionando en este punto de la autopista y representa un sitio de acceso al transporte público para residentes de La Constancia y otras barriadas de Vacamonte.

Una parada de buses ubicada en la autopista Arraiján-La Chorrera, frente a Westland Mall, se encuentra en medio de una controversia luego de que el Municipio de Arraiján realizara mejoras en la estructura, mientras que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) la declaró ilegal.

La situación ha generado posiciones encontradas, pues mientras las autoridades de tránsito cuestionan la legalidad de esta parada, usuarios del transporte público consideran que es necesaria para facilitar sus desplazamientos diarios.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, anunció la instalación de la estructura mejorada y destacó los trabajos realizados en el lugar.

Sin embargo, esta parada tiene varios años funcionando en este punto de la autopista y representa un sitio de acceso al transporte público para residentes de La Constancia y otras barriadas de Vacamonte.

“Al no haber bahías amplias, el bus queda en la vía y puedo ocasionar un accidente dada la velocidad que ahí se administra. Sigo comunicación por escrito con el Municipio en la que le informábamos que si se iban a hacer las mejoras en esa parada tenían que cumplirse con una serie de requisitos de seguridad vial, porque es una vía de alta velocidad”, indicó Carlos Ayuso, Dir. Tránsito y Seguridad Vial - ATTT.

Durante un recorrido por el área se pudo observar que no todos los conductores ingresaban a la parada para recoger pasajeros, ya que una cantidad considerable se detenía directamente en el hombro de la autopista, situación que también genera preocupación por las condiciones de seguridad vial.

”Fue una parada que se uso de manera temporal pero sin permisos, ni adecuaciones, siempre ha sido ilegal”, resaltó Ayuso.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de contar con espacios adecuados para el ascenso y descenso de pasajeros, especialmente en sectores donde existe una alta demanda del transporte público.

Se realizaron gestiones ante la Alcaldía de Arraiján para conocer su posición sobre los cuestionamientos relacionados con la legalidad de la estructura y las razones de su instalación, sin embargo, no fue posible obtener una respuesta de la entidad.

Mientras tanto, los usuarios esperan que se encuentre una solución que permita contar con un punto seguro para abordar los autobuses, sin poner en riesgo a los pasajeros ni afectar la circulación vehicular en esta importante vía.

Con información de Luis Jiménez