Autoridad del Tránsito extiende hasta las 7:30 p.m. operativo de tránsito en el intercambiador de San Isidro

Anteriormente, el operativo se mantenía de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.; sin embargo, ahora se extenderá hasta las 7:30 p.m.

Ciudad de Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) extendió el horario del operativo de tránsito que se desarrolla en el intercambiador de San Isidro, en dirección hacia Panamá Norte, con el objetivo de aliviar la congestión vehicular en este sector.

La medida, que comenzó a implementarse en octubre, fue ampliada a partir de este miércoles. Anteriormente, el operativo se mantenía de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.; sin embargo, ahora se extenderá hasta las 7:30 p.m.

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Con este ajuste, los conductores podrán utilizar el carril izquierdo, donde se encuentra el intercambiador, durante un periodo más prolongado, además de contar con los dos carriles regulares de la vía Transístmica.

Luis Quijada, director regional de la ATTT, explicó que la extensión responde a la necesidad de mejorar la circulación vehicular durante las horas de mayor demanda.

Según indicó, los conductores dispondrán de los dos carriles habituales de la Transístmica y del carril interno del intercambiador, como parte de las medidas para agilizar el desplazamiento hacia Panamá Norte.

Con información de Jessica Román.