MOP, ATTT y Tránsito coordinan medidas de seguridad vial por fiestas patrias y Navidad

Estamentos de tránsito coordinan acciones para reforzar la seguridad vial durante las fiestas patrias y la temporada navideña en el área de influencia del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) coordinaron acciones para reforzar la seguridad vial durante las fiestas patrias y la temporada navideña en el área de influencia del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas.

La reunión se centró en el tramo CPA-El Espino-Sajalices y la Variante de Campana, donde continúan los trabajos de construcción y se prevé un aumento del movimiento vehicular durante noviembre y diciembre.

Como parte de los acuerdos, las instituciones mantendrán un monitoreo permanente de la movilidad en los sectores intervenidos, con especial atención en los puntos donde se desarrollan labores constructivas.

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Las medidas buscan mejorar la gestión del tránsito, reducir los riesgos para los conductores y demás usuarios de la vía, y contribuir a una circulación más ordenada durante uno de los periodos de mayor desplazamiento vehicular del año.

Las entidades darán seguimiento a las condiciones del tránsito en el área de influencia del proyecto para coordinar las acciones necesarias mientras avanzan los trabajos de ampliación del Corredor de las Playas.