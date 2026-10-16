Tribunal anuncia que cédulas vencidas tendrán validez hasta el 4 de enero de 2027

Con esta prórroga, la institución busca que las personas con sus documentos vencidos puedan utilizarlos sin contratiempos durante la emergencia.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal Electoral (TE) prorrogó hasta el 4 de enero de 2027 la vigencia de las cédulas de identidad personal que se encuentran vencidas, como medida ante la emergencia nacional provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La disposición incluye las cédulas de mayores de edad, las cédulas juveniles y los carnés de residente permanente para extranjeros expedidos por el Tribunal Electoral.

La medida fue aprobada por el Pleno del TE mediante el Decreto 14 del 14 de octubre de 2026, publicado en el Boletín Electoral 6092 del 15 de octubre.

Con esta prórroga, la institución busca que las personas con sus documentos vencidos puedan utilizarlos sin contratiempos durante la emergencia.