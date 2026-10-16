Fiestas Patrias: Mulino anuncia que no habrá dianas en la Presidencia, mientras se evaluará realización de desfiles

El terremoto del 9 de octubre causó daños en viviendas, escuelas, iglesias, carreteras y puentes, principalmente en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

Chiriquí/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que este año no se realizarán las tradicionales dianas del 3 de noviembre en la Presidencia, debido a la situación que enfrenta el país tras el sismo del pasado 9 de octubre.

“No hay nada que celebrar”, expresó el mandatario al referirse a las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico. Sus declaraciones se dieron en una gira que realiza por la provincia de Chiriquí.

El terremoto del 9 de octubre causó daños en viviendas, escuelas, iglesias, carreteras y puentes, principalmente en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

La emergencia llevó al Gobierno a desplegar personal y ayuda humanitaria para atender a las comunidades afectadas, algunas de las cuales quedaron incomunicadas.

Sobre la realización de los desfiles patrios, Mulino señaló que el tema será evaluado junto con los ministros el próximo martes en el Consejo de Gabinete.

Con información de Demetrio Ábrego.