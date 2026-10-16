Alerta de Google para avisar la ocurrencia de sismos será activada próximamente ¿cómo funciona?

La especialista aclaró que no se trata de una alerta que predice un terremoto antes de que ocurra, sino de un mecanismo que puede avisar antes de que las ondas sísmicas lleguen a determinadas zonas.

El sistema de alertas sísmicas de Google comenzará a funcionar en Panamá para advertir a los usuarios de teléfonos Android sobre movimientos telúricos que puedan afectar su ubicación y ofrecerles unos segundos para ponerse a salvo.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que Panamá fue incluido en esta herramienta tecnológica, que utiliza los sensores de movimiento de los teléfonos celulares para detectar posibles sismos y enviar alertas a las personas que podrían sentir sus efectos.

Sin embargo, el sistema todavía se encuentra en proceso de habilitación en el país, por lo que su funcionamiento no está completamente activo, explicó Eli Faskha, especialista de Soluciones Seguras, durante una entrevista sobre el alcance de esta tecnología.

¿Cómo funciona el sistema de alertas sísmicas?

Los teléfonos Android cuentan con acelerómetros, sensores que detectan movimientos del dispositivo. El sistema de Google utiliza esos sensores para identificar señales compatibles con un sismo y, mediante el análisis de datos de múltiples teléfonos, estimar dónde ocurre el movimiento y cuál podría ser su intensidad.

Cuando detecta un evento, la herramienta puede enviar alertas a los dispositivos ubicados en las zonas que podrían verse afectadas.

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La especialista aclaró que no se trata de una alerta que predice un terremoto antes de que ocurra, sino de un mecanismo que puede avisar antes de que las ondas sísmicas lleguen a determinadas zonas.

El tiempo disponible depende de la distancia entre el epicentro y la ubicación de la persona, así como de las características del movimiento.

Como ejemplo, Faskha mencionó que el sismo registrado el viernes 9 de octubre tuvo su epicentro a unos 200 kilómetros de la ciudad de Panamá. En un escenario de ese tipo, la diferencia entre la llegada de la alerta y la percepción del movimiento podría representar unos segundos valiosos para reaccionar.

En el caso de una persona que se encuentre dentro de un edificio, ese tiempo puede aprovecharse para buscar protección debajo de una mesa resistente o alejarse de objetos que puedan caer.

¿Qué tipos de alertas enviará Google?

El sistema contempla distintos niveles de notificación, según la intensidad estimada del movimiento y el posible impacto en la zona.

Alerta informativa: una notificación que advierte sobre actividad sísmica y puede presentarse con una vibración del teléfono.

una notificación que advierte sobre actividad sísmica y puede presentarse con una vibración del teléfono. Alerta de movimiento moderado: un aviso más visible que informa sobre un sismo que podría sentirse en el área.

un aviso más visible que informa sobre un sismo que podría sentirse en el área. Alerta de mayor intensidad: una notificación que puede ocupar toda la pantalla e incluye indicaciones para que las personas busquen protección.

En los casos de mayor riesgo, el mensaje puede recomendar alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, protegerse debajo de un mueble resistente y sujetarse hasta que pase el movimiento.

Estas notificaciones buscan que las personas sepan cómo actuar, incluso si el sismo las toma por sorpresa.

¿Hay que instalar una aplicación o activar una opción?

Según explicó el especialista, los usuarios de Android no tendrán que instalar una aplicación adicional para recibir estas alertas. Una vez que el sistema esté habilitado en Panamá, la función estará disponible de forma predeterminada en los dispositivos compatibles.

Aunque las alertas pueden desactivarse desde los ajustes del teléfono, la recomendación es mantenerlas habilitadas.

La detección también depende de que existan suficientes dispositivos que aporten señales de movimiento en las cercanías del sismo. Si no hay teléfonos suficientes cerca del epicentro, el sistema podría detectarlo cuando las ondas lleguen a otras zonas con dispositivos disponibles.

La especialista destacó que Panamá se sumará a los países de la región que cuentan con esta tecnología, como parte de las herramientas que pueden ayudar a la población a reaccionar ante un evento sísmico.

No obstante, estas alertas no sustituyen las indicaciones de las autoridades ni las medidas de prevención. Conocer las rutas de evacuación, identificar lugares seguros y practicar cómo actuar durante un sismo sigue siendo fundamental.