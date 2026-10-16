Pequeños negocios afectados por el terremoto enfrentan dificultades para acceder a ayuda

Por el momento, la organización no cuenta con un balance consolidado que permita establecer el monto de las pérdidas económicas ocasionadas por el terremoto.

Ciudad de Panamá/A una semana del terremoto que sacudió a Panamá, la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme) continúa recopilando información para determinar el impacto económico en los pequeños comercios, hoteles y otros negocios, especialmente en las zonas rurales afectadas.

Franklin Martínez, representante de Unpyme, explicó que el levantamiento de información enfrenta dificultades debido al acceso a las comunidades y a la falta de registros sobre los establecimientos comerciales que operan en estos sectores.

“Al no tener una data permanente de cuáles son las empresas que están en este sector, se nos hace muy difícil, sobre todo el acceso”, manifestó Martínez.

Entre las actividades económicas que han identificado con afectaciones figuran el turismo, los pequeños hoteles y los negocios vinculados a las playas. Sin embargo, el representante aclaró que todavía cuentan con información limitada para establecer la magnitud de los daños.

Desde el primer día de la emergencia, integrantes de la organización se han trasladado a las zonas afectadas con el propósito de recopilar información de primera mano y llevar ayuda a las personas damnificadas.

Martínez también señaló que la situación pone de relieve las dificultades que enfrentan los pequeños negocios rurales para acceder a recursos y asesoría ante una emergencia. Como ejemplo, mencionó las tiendas de los pueblos que, al no estar integradas formalmente al tejido empresarial, pueden carecer de planes de contingencia y de alternativas de financiamiento para afrontar las pérdidas.

Ante este escenario, hizo un llamado a los emprendedores y pequeños empresarios a organizarse, formalizar sus actividades y prepararse para futuros eventos sísmicos.

El representante de Unpyme destacó, además, la solidaridad de la población panameña y pidió a los pequeños empresarios mantener la confianza mientras continúa el proceso de identificación de las afectaciones y la búsqueda de apoyo para las comunidades impactadas.

Por el momento, la organización no cuenta con un balance consolidado que permita establecer el monto de las pérdidas económicas ocasionadas por el terremoto.

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