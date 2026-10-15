Temblor en Panamá: Habilitan plataforma para reportar daños y solicitar ayuda

Ciudad de Panamá/Las personas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre y sus múltiples réplicas cuentan con una nueva herramienta digital para reportar daños en sus comunidades y facilitar que las autoridades identifiquen las necesidades de atención, servicios y ayuda humanitaria.

La plataforma está disponible en el sitio web panamaconecta.gob.pa, donde los usuarios pueden acceder al formulario de registro de desastres desde sus teléfonos celulares o computadoras.

Para completar el reporte, deberán proporcionar sus datos personales e identificar el tipo de afectación, que puede incluir daños en viviendas, edificaciones, oficinas, calles y puentes, así como deslizamientos de tierra e interrupciones de servicios básicos, como el suministro de agua potable y electricidad.

La herramienta busca que la información llegue a las autoridades para facilitar la evaluación de los daños, priorizar las necesidades de las comunidades y orientar la distribución oportuna de la asistencia humanitaria.

El formulario también permite reportar situaciones relacionadas con personas atrapadas o lesionadas. Además, cuenta con un mapa de ubicación para señalar con mayor precisión el sitio donde se registra la afectación.

Para respaldar la información, se recomienda aportar fotografías, videos y números de contacto que permitan a las autoridades dar seguimiento a cada caso. Estos datos contribuirán al registro de las personas y familias que requieren asistencia.

Sin embargo, las autoridades aclaran que esta plataforma no sustituye los canales de atención de emergencias en tiempo real. En caso de una situación que requiera respuesta inmediata, como personas heridas o atrapadas, se debe llamar al 911.

Con información de Jocelyn Mosquera