Temblor en Panamá: Ministerio de Comercio monitorea 401 MiPYMES para identificar afectaciones

De las 401 empresas incluidas en el monitoreo, 312 están ubicadas en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, mientras que las otras 89 se encuentran en Chiriquí y Bocas del Toro.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) inició un proceso de seguimiento a 401 MiPYMES vinculadas a sus programas de apoyo empresarial, con el objetivo de identificar posibles daños, conocer sus necesidades y evaluar medidas de acompañamiento tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

La iniciativa, desarrollada con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), busca determinar cómo el movimiento sísmico pudo afectar las operaciones de los negocios, los empleos que generan y las familias que dependen de esta actividad económica.

De las 401 empresas incluidas en el monitoreo, 312 están ubicadas en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, mientras que las otras 89 se encuentran en Chiriquí y Bocas del Toro.

Los negocios forman parte de los programas Mujer Exporta, Agroindustria Competitiva y Pymexport. En esta primera fase, el MICI prioriza el contacto con las empresas situadas en las principales zonas afectadas por el sismo.

Para facilitar esta labor, la institución utiliza un sistema de monitoreo empresarial que incorpora herramientas de visualización geográfica y datos del programa europeo Copernicus, lo que permite relacionar la ubicación de los negocios con las áreas de interés identificadas tras el evento sísmico.

Las direcciones de Industrias y Exportaciones del MICI ya iniciaron los contactos con las empresas para verificar sus condiciones actuales, conocer posibles afectaciones en sus operaciones e identificar las necesidades de cada una.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que, además de atender las necesidades humanitarias, es importante conocer la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas para determinar cómo apoyarlas en la continuidad de sus operaciones y la protección de los puestos de trabajo.

La información recopilada permitirá elaborar un informe preliminar sobre las posibles repercusiones del terremoto en la actividad económica local. Con base en ese diagnóstico, el MICI y el PNUD orientarán la elaboración de un plan de acción para evaluar las medidas de apoyo que correspondan.