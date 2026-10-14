Temblor en Panamá | Llega segundo grupo de especialistas venezolanos; evaluarán carreteras, iglesias y sitios patrimoniales
En total, hay en el país 51 especialistas venezolanos. De los cuales, 34 concentrarán sus labores en la evaluación y recuperación de centros educativos y otras infraestructuras afectadas.
Ciudad de Panamá, Panamá/Un segundo grupo de 17 especialistas de Venezuela llegó la noche del martes 13 de octubre a Panamá para apoyar la evaluación y recuperación de infraestructuras afectadas por el terremoto del pasado viernes. Se suman a otros 34 expertos que arribaron horas antes, para un total de 51 especialistas.
La delegación, encabezada por Ismael Palencia, viceministro de Fiscalización y Seguimiento del Ministerio de Obras Públicas de Venezuela, fue recibida en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
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Participaron en la recepción el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos; la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Educación, Delia Marcela Herrera; y la representante de la Secretaría de Metas Presidenciales, Yessica Cáceres.
Los integrantes del segundo grupo se enfocarán en la evaluación y recuperación de carreteras, iglesias y sitios patrimoniales afectados por el movimiento telúrico, como parte de la asistencia técnica ofrecida por Venezuela a Panamá.
La misión está conformada por miembros de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad, líderes de evaluación del plan de despeje digno y seguro, especialistas en geología y geotecnia, inspectores postsísmicos y técnicos en investigación de vulnerabilidad sísmica.
Los otros 34 especialistas venezolanos que llegaron el martes concentrarán sus labores en la evaluación y recuperación de centros educativos y otras infraestructuras afectadas.