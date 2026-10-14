Temblor en Panamá | Llega segundo grupo de especialistas venezolanos; evaluarán carreteras, iglesias y sitios patrimoniales

En total, hay en el país 51 especialistas venezolanos. De los cuales, 34 concentrarán sus labores en la evaluación y recuperación de centros educativos y otras infraestructuras afectadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un segundo grupo de 17 especialistas de Venezuela llegó la noche del martes 13 de octubre a Panamá para apoyar la evaluación y recuperación de infraestructuras afectadas por el terremoto del pasado viernes. Se suman a otros 34 expertos que arribaron horas antes, para un total de 51 especialistas.

La delegación, encabezada por Ismael Palencia, viceministro de Fiscalización y Seguimiento del Ministerio de Obras Públicas de Venezuela, fue recibida en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Participaron en la recepción el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos; la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Educación, Delia Marcela Herrera; y la representante de la Secretaría de Metas Presidenciales, Yessica Cáceres.

Los integrantes del segundo grupo se enfocarán en la evaluación y recuperación de carreteras, iglesias y sitios patrimoniales afectados por el movimiento telúrico, como parte de la asistencia técnica ofrecida por Venezuela a Panamá.

La misión está conformada por miembros de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad, líderes de evaluación del plan de despeje digno y seguro, especialistas en geología y geotecnia, inspectores postsísmicos y técnicos en investigación de vulnerabilidad sísmica.

Los otros 34 especialistas venezolanos que llegaron el martes concentrarán sus labores en la evaluación y recuperación de centros educativos y otras infraestructuras afectadas.