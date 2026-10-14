Temblor en Panamá: Elena Barría, víctima del terremoto, es declarada con muerte cerebral

Ciudad de Panamá, Panamá/Elena Barría, una mujer con discapacidad que resultó gravemente herida en Macaracas, provincia de Los Santos, fue declarada con muerte cerebral por los médicos tratantes de acuerdo con la información suministrada por las autoridades médicas de la Caja de Seguro Social (CSS).

Durante el sismo de 7.5 del pasado 9 de octubre, una varilla del techo le perforó el colon. Fue llevada de urgencia a un hospital y posteriormente trasladada a la ciudad de Panamá, donde fue operada.

La fuerza del terremoto dejó daños en viviendas, hospitales, escuelas y carreteras. Según datos del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá publicados por TVN Noticias, la ruptura de la falla tuvo una longitud estimada de 73.63 kilómetros y un área aproximada de 1,422.10 kilómetros cuadrados. Estas cifras describen las dimensiones probables de la ruptura, calculadas mediante modelos científicos.

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